Quién es Lily Rowland, la 'influencer' británica a la que se relaciona con Lamine Yamal

Lamine Yamal, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, podría haber encontrado una nueva ilusión con Lily Rowland. El delantero del club -que quiere comprar la mansión de Shakira y Gerard Piqué- estaría conociendo a esta influencer británica que cuenta con un millón de seguidores en Instagram, según han comentado en el programa 'En todas las salsas' de Mediaset Infinity.

La escritora Anna Gurguí ha comentado que podría haber un noviazgo entre los dos jóvenes. Ninguno de los dos se sigue en ninguna de sus redes sociales, pero sí que han tenido varias interacciones al darse 'me gusta' en alguna que otra publicación.

"Lamine Yamal, como todos los futbolistas, no sigue a las chicas que le gustan. Pero he visto unos likes y unos 'me gusta' de Lamine Yamal a Lily Rowland que he dicho: 'Uy, qué raro'", ha destacado. Anna Gurguí ha afirmado que también existía una relación de amistad entre la influencer y Nicki Nicole, la cantante argentina expareja del futbolista.

Aunque ha notado un cambio en la relación digital que mantienen las dos jóvenes, ya que Lily le ha dejado de dar 'me gustas'. De momento, ninguno de los dos han hecho declaraciones públicas ni han compartido imágenes.

Lily Rowland nació en Londres. Es una joven de 21 años que crea contenido de moda, viajes y belleza. En 2020 saltó a la fama y ha llegado a colaborar con grandes marcas como Dior, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne y Victoria Secret. La influencer es una gran fan del FCB y también de su ciudad, Barcelona, donde siempre que puede va a ver los partidos de este equipo catalán. Además, mantiene relación con el entorno más cercano del futbolista.

Los hermanos Buyer, Javi y Eric Ruiz, son amigos tanto de ella como de él. El año pasado, la creadora de contenido participó en un tour junto a ellos durante el verano.

Lamine Yamal es una de las grandes promesas del fútbol europeo. Durante meses, su nombre estuvo relacionado con la cantante argentina Nicki Nicole, pero nunca llegaron a confirmar nada. El joven deportista sigue centrado en su temporada con el equipo y con sus compromisos con la Selección Española.