Alejandra Rubio, tras su encontronazo con Antonio Rossi: "Nos odia, a mí y a mi familia"

Alejandra Rubio ha dado su versión en 'Vamos a ver' de la conversación que mantuvo con Antonio Rossi

Carlo Costanzia habla de "presiones" por parte de su entorno familiar para tomar una decisión legal sobre su conflicto con Laura Matamoros

Compartir







Después de llamar en directo a '¡De viernes!' para aclarar una información dada por Antonio Rossi sobre un supuesto episodio protagonizado por Carlo Constanzia y Laura, la colaboradora de 'Vamos a ver' Alejandra Rubio ha estado en el plató para ampliar su versión.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio revela la decisión que ha tomado respecto al conflicto de Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Lo que dice Antonio no es así. Ya lo dije cuando entré por teléfono. Tuve un a conversación con él en la que había más gente y a ver... si yo no quiero que se sepa algo, no lo cuento. Lo que yo le digo es la verdad de lo que viví, con las consecuencias de que él lo pudiese contar", ha arrancado la colaboradora.

Alejandra Rubio: "Rossi malinterpretó lo que le dije, yo no estaba al teléfono"

"Yo le digo que deje de decir que Carlos perseguía a Laura porque es un delito muy grave y so estaba al teléfono con él cuando se la encuentra. Le dije que se fuese a hablar con ella y Antonio interpreta que yo seguía al teléfono cuando habla con ella, algo que me parece surrealista", ha continuado explicando

Patricia Pardo ha puesto en duda las palabras de su compañera, sacando la cara por la profesionalidad de su compañero. "Rossi es el odiador número de mi familia y a mí no me sorprende absolutamente nada", ha respondido Alejandra Rubio.