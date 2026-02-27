Lidia González 27 FEB 2026 - 16:17h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado con el entorno del novio de Claudia Chacón y cuenta toda la verdad de su relación

Gilbert opina sobre la participación de Claudia Chacón en ‘Supervivientes’ y le lanza un consejo

Gilbert está muy cansado de todo lo que se ha dicho sobre él las últimas semanas y ha querido destapar un gran secreto relacionado con su anterior pareja. Después de sincerarse como nunca sobre sus orígenes, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desenmascara al nuevo novio de Claudia Chacón. La concursante de ‘Supervivientes’ ha cargado contra el influencer y él no ha dudado en contar la verdad de su nueva relación. ¡Dale al play y no te lo pierdas en Mediaset Infinty!

El creador de contenido ha hablado con el entorno de Sergio, la nueva pareja de Claudia, y ha descubierto algo que no ha dudado en compartir con sus seguidores. Después de todo lo que se le ha criticado y que la nueva pareja haya cargado contra él, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad: “Está con ella porque quiere tele”.

Gilbert no solo ha destapado las verdaderas intenciones que tendría la nueva pareja de la concursante de ‘Supervivientes’, sino que ha dado un paso más. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad del inicio de la relación de Claudia Chacón y su novio Sergio. El influencer, tajante, confiesa: “Se hacían ojitos cuando estaba conmigo”.

Gilbert se sienta, por primera vez, frente a las cámaras de mtmad para abrirse como nunca y contar los aspectos más desconocidos de su vida. Además, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ responde a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto. El creador de contenido habla sobre la custodia de su perra, se sincera sobre su relación con Helena y su nivel de estudios. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado!