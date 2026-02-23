Lidia González 23 FEB 2026 - 17:48h.

La concursante de ‘Supervivientes’ habla claro de los términos de su relación con su novio Sergio

Claudia Chacón le manda un mensaje muy directo a Helena Arauz por su relación con Gilbert

Claudia Chacón ha sorprendido a todos sus seguidores al contar todos los detalles de su romance y ha querido aprovechar para hacer una confesión al respecto. Después de presentar a Sergio, la concursante de ‘Supervivientes’ aclara si tiene una relación abierta con su novio. Más sincera que nunca, la creadora de contenido explica en qué punto se encuentran y desvela si pueden estar con otras personas. ¡Dale al play para enterarte de la respuesta, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

“No estamos aquí para juzgarnos”, comienza explicando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer y su novio, que han contestado a las duras declaraciones de Gilbert, explican todos los detalles sobre los términos de su relación y desvelan cuáles son sus límites.

Además, la creadora de contenido ha confesado si es una persona celosa en esta nueva relación que tiene después de todas las experiencias que ha vivido en el pasado. Muy emocionada por hablar del gran momento que está atravesando actualmente, la influencer explica cómo se siente: “Esto me está haciendo muy feliz”.

Capítulo completo: Claudia Chacón cuenta todos los detalles de su relación

