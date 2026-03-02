Desvelan la causa de la muerte Eric Dane a los 53 años

La muerte del actor se produjo apenas 10 meses después de ser diagnosticado de ELA

La muerte del actor Eric Dane conmocionó al mundo del cine el pasado 20 de febrero. Tenía 53 años y estaba luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica ELA. Su causa de la muerte, según han confirmado este lunes varios medios estadounidenses, es la insuficiencia respiratoria. Tal y como explica 'People', en el certificado de defunción del difunto actor se menciona también la esclerosis lateral amiotrófica como causa subyacente.

El actor anunció en abril de 2025 que le habían diagnosticado la enfermedad degenerativa. Él describió su brutal viaje por obtener respuestas, pasando entre distintos especialistas y soportando innumerables pruebas antes de que un neurólogo finalmente confirmara el diagnóstico devastador.

La muerte del actor se produce apenas 10 meses después de ser diagnosticado de la enfermedad, a la que familia se refirió también directamente en su mensaje anunciando la pérdida. "A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación", recuerdan, explicando que el actor estuvo “decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla”.

El comunicado de su familia

“Lo echaremos mucho de menos y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”, reza el comunicado.

En su trayectoria profesional, el actor será recordado como el carismático doctor Mark Sloan, ‘McSteamy’ de Anatomía de Grey, con el que alcanzó la fama internacional. Su interpretación en el drama médico producido por ABC le llevó a consolidar su carrera en televisión, posicionándose como uno de los rostros más reconocibles. Además, también destacan sus papeles en la serie ‘The Last Ship’ y, recientemente, ‘Euphoria’, donde interpretó a Cal Jacobs.