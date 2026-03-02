Rocío Molina 02 MAR 2026 - 11:28h.

El hermano de Laura Matamoros ha lucido un look de tercipelo en la fiesta post-Goya a la que han acudido muchos actores e influencers

Aciertos y errores de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Diego Matamoros ha sido uno de los protagonistas de la fiesta post-Goya. La noche más importante del cine español no se limitó únicamente a la ceremonia oficial que tuvo lugar en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona, sino también en la fiesta que se trasladó a la Cinema Mansion, exclusiva velada organizada por Orson Salazar, Wildo, M+C Saatchi y ELM Producciones. Una cita con el cine en la que el hermano de Laura Matamoros se coronó como uno de los invitados más elegantes.

Desconectando de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto al lanzar un contundente mensaje a Carlo Costanzia para defender a su hermana Laura, el exconcursante de 'GH VIP' ha disfrutado de la fiesta donde el sector del cine ha celebrado los Premios Goya.

Fiel a la etiqueta que requería esta ocasión tan especial, Diego Matamoros se ha decantado por un estilismo para captar las miradas. Tal como él mismo ha mostrado en sus historias de Instagram, el influencer de 39 años ha apostado por una sofisticada chaqueta de esmoquin confeccionada en terciopelo negro.

Un look que el que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha completado con una camisa clásica de pechera y una pajarita. Una elección que ha acaparado focos y que le ha permitido destacar. Tal como se ve en la imagen que él ha compartido, el creador de contenido posa en blanco y negro y la instantánea parece sacada de los estudios de Hollywood.

Su look que se considera un acierto estilístico y a la altura del glamour de los Goya, la fiesta más importante del cine español, reafirma la pasión que siente Diego Matamoros por el cine y su deseo de siempre acudir a los estrenos.

En esta ocasión no ha sido la suya una simple aparición por todas las polémicas que giran en torno a él y su familia, sino también porque se ha situado como uno de los invitados más distinguidos de la fiesta celebrada en esta mansión, que es ya un clásico a la celebración tras los Goya.

Otros rostros que también han acudido a este evento privado y de acceso limitado han sido actrices Paz Vega, Nadia De Santiago, Macarena Gómez y creadores de contenido como Dulceida, Luc Loren, Angy Fernández y Rocío Camacho.