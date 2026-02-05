Rocío Molina 05 FEB 2026 - 09:03h.

Diego Matamoros le ha mandado un mensaje a a su ex Estela Grande tras su reciente maternidad por partida doble de sus mellizos Luca y Liah. El exconcursante de 'Supervivientes', se ha puesto en contacto con ella, pero ahora ha querido hacer público y ante las preguntas de los periodistas su deseo tras haber compartido una parte de su vida con ella y haber pasado ambos por el altar.

Después de dejar pasar el tiempo, vivir otras experiencias, Diego Matamoros ahora puede mirar con perspectiva todo lo que ha vivido en sus relaciones y, entre ellas, la de Estela Grande. El que fuera concursante también de 'GH VIP' ha dejado claro a los periodistas de Europa Press que para él, el tema de la paternidad siempre ha sido muy importante, pero ahora ya no entra en sus planes.

"Yo de momento no, pero bueno, entiendo que el momento que tenga que ser será", ha dicho acerca de si ha sentido algo al conocer el nacimiento de los mellizos de su ex Estela Grande. En otra etapa vital en la que se encuentra, Diego Matamoros ha sido muy claro con los medios y ha mandado un mensaje a la influencer y a su pareja el futbolista Juan Iglesias ante su estrenada paternidad.

"Espero que le vaya muy bien y que sean muy felices", ha declarado el exconcursante de 'Supervivientes' de la que fue su pareja y de la que dijo en una ocasión en una entrevista tras su ruptura que ha sido "la mujer más importante de mi vida por eso me casé con ella" y que de esa etapa solo quiere quedase con "los buenos recuerdos, lo malo lo quiero dejar atrás".

El creador de contenido considera que ser padre es "una responsabilidad que conlleva de verdad un cambio de vida absoluto" y aunque se alegra mucho de que su Estela esté en ese punto y disfrutando ya de su reciente maternidad, él ahora mismo no se ve en esa tesitura, pese haberlo deseado durante mucho tiempo.