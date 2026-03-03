Rocío Molina 03 MAR 2026 - 11:47h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido una foto de su figura un mes después de dar a luz a su segundo hijo

Daniela Blume da a luz a sus segundo hijo tras un discreto embarazo y casarse en secreto

Daniela Blume está viviendo una etapa de cambios desde que diera a luz hace un mes a su segundo hijo. Desde un primer momento la exconcursante de 'GH VIP' se motró de lo más transparente y no dudó en dar el crudo relato de su parto al sentir violencia obstétrica en el hospital y tampoco ahora ha dudado en mostrar la realidad de su cuerpo tras el postparto. Tan solo treinta días han pasado de lo que la influencer ha contado, pero esta ya ha experimentado una insólita recuperación.

Adelantándose a que sus seguidores le pidieran imágenes de cómo se encuentra en la actualidad, la creadora de contenido de 40 años ha mostrado las primeras instantáneas de cómo está su cuerpo y ha llamado mucho la atención que este ya esté prácticamente tonificado y su barriga sea plana, como si no hubiera pasado ningún embarazo.

Sin su característica melena rubia porque se ha dejado su color de pelo natural, "el rubio de ser adulta", tal como ella misma califica y posando en ropa interior, la exconcursante de 'GH VIP' ha dejado sorprendidos a todos. "Derrochas sensualidad, inalterable en el tiempo", "maravilloso cuerpo, la grandeza de crear vida", "tremenda fotaza", "como si no hubiera dado a luz hace poco" o "eres una diosa", son la mayor parte de las reacciones que ha provocado su foto postparto.

Pese a que en su caso, todos los comentarios coinciden en que la locutora y actriz está como siempre, existe en ella una transformación física y psíquica al traer a un nuevo ser a este mundo. "Los viajes del cuerpo", ha escrito Daniela Blume al compartir la imagen actual de su tripa y de su figura.

Así como en el momento del parto, la exconcursante de 'GH VIP' no encontró toda la comprensión que esperaba por parte de algunos especialistas, sí que ha visto ahora una respuesta muy amable en las redes al posado que ha compartido un mes después de dar a luz.

Más allá de la evidente recuperación física que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores, Daniela Blume ha buscado transmitir un mensaje de reconexión y aceptación al compartir el "viaje del cuerpo". La sexóloga no solo celebra su figura actual, sino también esta reivindica la importancia de vivir el postparto con naturalidad e integrando todos los cambios que está experimentando en todos los ámbitos.