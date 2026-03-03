Rocío Molina 03 MAR 2026 - 10:03h.

El concursante de 'GH DÚO 4' se sincera sobre su pasado, su crisis económica y adicciones que le hicieron vivir en la calle

La vida de John Guts antes de participar en 'GH DÚO': su trayectoria profesional y sus polémicas en México

John Guts ha compartido un testimonio desgarrador sobre su pasado en México. El concursante de esta edición de 'GH DÚO', que se granjeó la enemistad de Belén Rodríguez en la casa de Tres Cantos, ha concedido a la revista 'Semana' una entrevista en la que reconoce que la crisis económica y las malas decisiones le hicieron terminar en la calle y sobrevivir en una situación límite.

Lejos de los platós y de otros realities en los que anteriormente ha participado, el empresario de 40 años ha dejado claro que se ha tenido que reinventar muchas veces y que hubo un momento en que su estabilidad se derrumbó por completo y temió por su vida. Para llegar a ser el mito de masas que es ahora en México, John Guts ha tenido que sobrevivir a la pobreza más extrema, al hambre, adicciones y violencia.

"Soy alguien que no nació fuerte, se hizo fuerte porque no tenía opción. Mi historia no es de lástima, es de constancia, mucho trabajo y supervivencia", explica el concursante de 'GH DÚO' que ahora tiene de todo, pero para llegar a esto vivió en los infiernos.

El crecer en una familia estable, con comodidades y estudiando en una escuela privada no le salvó cuando la crisis del 94 llegó a México y les afectó. "Pasamos de la estabilidad a empezar de cero", ha confesado de cómo se inició un cambio en él en que se perdió totalmente.

"Dormir mojado es horrible. Meter la mano en un contenedor de basura para comer es duro", John Guts, de 'GH DÚO'

"En secundaria y preparatoria llegó el alcohol, luego las drogas. Hasta que un día mi padre me dijo que si seguía así, ya no podía estar en casa. Sí. Se acabaron los sillones de amigos. Me quedé en la calle", explica de cómo se produjo el giro más drástico en su vida y conoció toda la crudeza de la vida en la calle.

El concursante de 'GH DÚO' ha reconocido que en aquel momento sintió lo que es la deshumanización. "Meter la mano en un contenedor de basura para comer es duro. La regla número uno es no enfermarte, porque si te enfermas, te mueres. No tienes identidad, no eres nadie. Eres un número", ha admitido en este desgarrador relato.

Una etapa de la que le costó salir y que tal como reconoce le hizo tocar fondo en varios momentos. Sin embargo, John Guts no busca dar lástima con este testimonio, sino mostrar cómo ha podido levantarse de cero, dejar las adicciones y hacerse un nombre. De montar sus empresas a construir su personaje con el que ha llegado a televisión y ha alcanzado la fama.