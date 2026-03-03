Gloria Camila y su novio Álvaro García se van de escapada romántica tras su reconciliación

Natalia Sette 03 MAR 2026 - 19:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' enseña el lugar idílico que ha escogido junto a su novio para su escapada romántica

Gloria Camila intenta recuperar la normalidad tras semanas marcadas por la polémica y la presión mediática. Después del revuelo generado por su reconciliación con Álvaro García y las dudas sobre la pareja en su entorno familiar , la hija de José Ortega Cano ha decidido hacer las maletas e irse con su chico de escapada romántica a un lugar idílico.

La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha compartido en sus redes un video grabado por su pareja mostrando el espectacular sitio que han elegido para desconectar. Han sido semanas marcadas por conflictos y polémicas y han querido dejarlo todo atrás disfrutando de un paisaje de cuento.

“Buenos días, retiro espiritual”, ha puesto el cantante acompañando al video. El destino elegido ha sido Galicia, un lugar perfecto para perderse entre naturaleza y silencio. En las imágenes se puede ver la mano de Álvaro llevando un café hacia una enorme terraza de madera. La pareja se aloja en una acogedora cabaña con vistas directas al monte, donde el único sonido de fondo es el canto de los pájaros.

La terraza, amplia y luminosa, cuenta con una silla colgante, un jacuzzi exterior y una pequeña mesa de madera con dos sillas. Un rincón pensado para disfrutar sin prisas, lejos del foco mediático y de cualquier tensión. Un entorno que transmite calma, justo lo que necesitaban después de estos turbulentos días.

Este viaje llega en un momento clave para la pareja. Después de que Álvaro respondiera públicamente sobre su relación con Ortega Cano, asegurando que todo está bien y que el ambiente es cordial, Gloria parece pensar que vivir su amor lejos de los focos es la mejor opción para ellos.

Tras muchas lágrimas y exposición pública, Gloria Camila ha decidido apostar de nuevo por su relación con Álvaro aunque esta vez algo más alejada de las cámaras. No quiere que nada ni nadie se interponga en un noviazgo. Este “retiro espiritual” parece tener un objetivo claro: reconectar y proteger lo suyo. La influencer está centrada ahora en volver a reconectar con su chico y no hay lugar mejor que la naturaleza para ello.