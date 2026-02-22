Antía Troncoso 22 FEB 2026 - 18:03h.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano celebra su 30 cumpleaños por todo lo alto: lookazos 'old money' y una coreografía de escándalo

Gloria Camila rescata un vídeo de la boda de sus padres Rocío Jurado y Ortega Cano: su conmovedor homenaje

¡Gloria Camila cumple 30 años! La hija de Rocío Jurado se despedía de la veintena ayer por la noche en una sofisticada y espectacular fiesta de temática 'Old Money', en la que ha reunido a todos sus seres queridos. Una celebración a la que han acudido muchos famosos de Telecinco y que también ha contado con la importante presencia de su padre Ortega Cano.

En las últimas semana, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha visto envuelta en un triángulo amoroso con Manuel Cortés y su expareja, Álvaro García. Una polémica que se desató después de que el hijo de Raquel Bollo, con quien se relacionaba sentimentalmente a Gloria Camila, le lanzase un dardo a través de sus redes sociales después de que esta fuese pillada con su exnovio en Venecia.

A raíz de esto, Gloria Camila ha vivido unos días muy complicados en los que ha pedido que se mantenga al margen a su expareja, el cantante Álvaro García, quien en 'El tiempo Justo' aseguró que no está interesado "en cantarle al amor" y que en estos momentos está "enamorado de la vida" y de su música. Ahora, la hija de Ortega Cano deja atrás toda polémica para empezar una nueva década en su vida rodeada de los suyos.

Así ha celebrado Gloria Camila su 30 cumpleaños estilo 'Old Money'

Este sábado 21 de febrero, la colaboradora de televisión e influencer ha celebrado su 30 cumpleaños en Madrid. Un evento que contaba con un 'dress code' muy marcado: 'Old Money'. Y es que Gloria Camila ha decidido cambiar de década en su fiesta y volver a los glamurosos y elegantes años 30, marcados por el uso de prendas y complementos de lo más sofisticados, como: sombreros de copa, collares de perlas, tajes de chaqueta...

Entre los invitados de la fiesta de Gloria Camila se encontraban muchos rostros conocidos de su familia, como su sobrina, Rocío Flores, su hermano, José Fernando, su padre, Ortega Cano, Chayo Mohedano, Mari Carmen Ortega, entre otros. También asistieron varios rostros de Mediaset como Amor Romeira, Fani Carbajo y Marina Ruiz. ¡Todos ellos con unos lookazos de escándalo!

En la celebración, la música fue un elemento clave. Por ello, en la sala donde se celebró la fiesta había música en directo con una cantante de copla que amenizó la noche, así como el baile padre e hija que hicieron Gloria Camila y Ortega Cano frente a todos los invitados. En todo momento, el torero se mostró muy cercano a su hija, manteniéndose a su lado mientras esta soplaba las velas de la tarta que le sostenía su hermano, José Fernando.

La espectacular coreografía de Gloria y la actuación de Chayo

En su fiesta de cumpleaños, Gloria Camila ha decidido sorprender a sus invitados con una espectacular coreografía llena de piruetas, giros y movimientos en el aire junto al bailarín Abel Gil, con quien la hija de Roció Jurado y Gloria Camila compartió escenario como estrella invitada en 'Bailando con las estrellas'.

También, Chayo Mohedano, hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, cogió el micrófono para realizar una impecable actuación. Otra que se animaba a cantar durante la fiesta era la colaboradora de 'Fiesta', Amor Romeira. Dos grandes momentazos que los invitados han compartido a través de sus historias de Instagram.