Álvaro García, novio de Gloria Camila, responde a si tiene buena relación con Ortega Cano

Natalia Sette 27 FEB 2026 - 17:02h.

El novio de la exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre su relación con su suegro, Ortega Cano

Temática 'Old Money', copla en directo y el baile con Ortega Cano: Así ha sido el glamuroso 30 cumpleaños de Gloria Camila

Gloria Camila, exconcursante de ‘Supervivientes’, intenta recuperar la normalidad después de semanas marcadas por la polémica y la presión mediática . Tras el revuelo generado por su reconciliación con Álvaro García y el cruce indirecto con Manuel Cortés, todas las miradas estaban puestas en un punto clave: la relación del artista con su suegro, José Ortega Cano. Él ha respondido sin rodeos a la pregunta.

Después de todo lo ocurrido, muchos se preguntaban si el torero veía con buenos ojos esta segunda oportunidad entre su hija y el cantante . Ortega Cano nunca ha ocultado que desea para Gloria Camila estabilidad y tranquilidad, incluso que prefiere verla sola antes que sufriendo por amor. En estas semanas complicadas, la ha visto llorar más de la cuenta, tanto en privado como públicamente.

Por eso, las declaraciones de Álvaro no han pasado desapercibidas. A su llegada al 30 cumpleaños de Gloria Camila, donde coincidió con la familia Ortega, el cantante fue preguntado directamente por su relación con su suegro tras la tormenta mediática.

Lejos de esquivar la cuestión, respondió con seguridad: “No, para nada. No preocuparos, que yo estoy bien y mi familia también”, ha dicho para Europa Press. Una frase con la que intenta zanjar cualquier rumor de tensión o distanciamiento.

Álvaro quiso dejar claro que el ambiente es cordial y que no existe conflicto alguno con Ortega Cano. “Yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo soy una persona vitamina”, ha asegurado entre risas. “¿Tú crees que una persona como yo no se va a llevar bien con alguien? Yo me llevo bien con todo el mundo”, ha dicho con una gran sonrisa.

Sus palabras llegan en un momento clave. Tras el dardo público de Manuel Cortés y las especulaciones sobre el triángulo amoroso, el padre de Gloria Camila fue claro con su pensamiento. Siempre protector, su prioridad es que su hija no vuelva a sufrir. Sin embargo, todo apunta a que Álvaro ha logrado mantener una relación respetuosa con él.