Lorena Romera 24 FEB 2026 - 14:35h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado que la hija de Ortega Cano iba a su casa a "espiarle"

El demoledor dardo de Iván González a Gloria Camila tras el revuelo por Manuel Cortés y Álvaro García

Iván González ha desvelado un detalle sobre su relación con Gloria Camila completamente desconocido. El que fuera concursante de 'Supervivientes All Stars' ha contado que la hija de José Ortega Cano iba a su casa a "espiarle". Un desconocido testimonio que el creador de contenido comparte después de que le pregunten por la situación que la influencer ha estado viviendo con Álvaro García y Manuel Cortés.

"Sí, la reconozco", asegura el madrileño. Aunque él no sabe si la hermana de José Fernando hizo con él algo similar a lo que está ocurriendo con el hijo de Raquel Bollo, sí que tiene mucho que contar de lo vivido con ella. Cada vez que Europa Press le pone un micrófono, el novio de Teresa Bass comparte algún detalle nuevo de su romance con la colaboradora.

"A mí no sé si me solapó, pero en 'Supervivientes All Stars' contó una historia que no coincidía con la realidad. De hecho, cuando salí del reality cogí mi teléfono y le dije a mi novia: 'mira, qué casualidad, que tengo todas las conversaciones y todas las cosas... de cuando venía a mi casa a espiarme'. Sí, venía a mi casa y me espiaba", confirma, ante el estupor de la reportera.

"Venía a mi casa y me espiaba"

Un relato del que ha hablado por primera vez en público y que muchos ya califican de "perturbador". "Me decía: 'ah, no, es que me he encontrado un pajarito herido y he venido...'.", señala el exconcursante de 'Supervivientes', que, pese a este tipo de encuentros con Gloria Camila, puntualiza que no lo pasó mal. "Yo estaba en otra etapa de mi vida, no quería nada serio con nadie", recuerda.

Ahora, con esta historia enterrada y siendo ya agua pasada para él, Iván González le ha dedicado unas palabras. Y es que el extronista de 'MyHyV', a pesar de todo, cree en su versión. "Le deseo lo mejor. No creo que esté engañando a nadie. Si ella dice que está soltera puede estar con dos, con cuatro y con quien sea...", ha señalado.

Sobre el momento de estrés que vive ella -que ha llegado a acudir al hospital con pérdida de visión a causa de un severo cuadro de estrés que ella achaca a esta situación mediática-, el novio de Teresa Bass ha tirado de humor: "Hombre... Si está con cuatro a la vez, imagínate contar lo mismo todos los días, qué estrés. No vería yo tampoco, perdería la vista también".

Ya por último, en lo que respecta a su relación en la actualidad -teniendo en cuenta que en Honduras enterraron el hacha de guerra y terminaron acercando posturas-, Iván González ha aclarado cuál fue su último contacto: "Después de 'Supervivientes' hemos hablado algo en plató. Me llego muy bien con gente de su entorno, como con Olga Moreno. Pero si tengo que saludarla, la saludo".