Ana Rosa, al ver las pruebas de Aldama que acorralarían a Zapatero: "Es grave como para que se judicialice"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha reaccionado a la documentación que Víctor de Aldama asegura tener contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien compareció ayer en el Senado por el denominado 'caso Koldo' y que le ha mostrado.

"Es suficientemente grave como para que se judicialice en algún momento", ha dicho la presentadora refiriéndose a las pruebas que Aldama le ha mostrado. 

La intervención de Aldama se produce un día después de que Zapatero negara en el Senado cualquier implicación en los hechos investigados. El empresario acude al plató para responder a las acusaciones que se hizo contra él. 

Durante la entrevista, Aldama asegura disponer de pruebas que comprometerían al expresidente. Ana Rosa Quintana señala que no puede revelar el contenido de los documentos, ya que "todavía no está judicializado ni es público", pero destaca su gravedad: "Es suficientemente grave como para que se judicialice en algún momento". A lo que Aldama responde: "Luego dirán que no tengo pruebas". 

El empresario continúa acusando directamente a Zapatero: "Este señor tiene que estar muy preocupado por Plus Ultra y por otra serie de cosas. Va a ir a la cárcel"

Al cierre de la entrevista, Ana Rosa le pregunta cuándo va a revelar lo que le ha enseñado, y Aldama responde que será "más pronto que tarde"” y que "tenemos que hacer las cosas muy bien". 

