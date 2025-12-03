Natalia Sette 03 DIC 2025 - 15:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo está tras someterse a una operación con un duro postoperatorio

Zoe Bayona se sincera sobre su amistad con Victoria Federica y Froilán

Zoe Bayona alarmaba hace unos días a todos sus seguidores publicando unas imágenes en una camilla . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ingresaba en el hospital para pasar por quirófano y realizarse una operación. A pesar de la insistencia de sus seguidores por saber qué le había pasado, la influencer decidió mantener en privado los motivos, al menos los primeros días. Ahora, desde ‘En todas las salsas’ se han puesto en contacto con ella para que aclare cómo se encuentra.

Acostumbrada a compartir su día a día en Instagram con su comunidad, la influencer no podía ocultar algo tan importante cómo una operación, como ya lo ha hecho otras veces . A través de fotos, ha ido mostrando el duro postoperatorio acompañada siempre de su madre. Zoe ha hablado directamente con Chema Martínez para contarle cómo se siente y tranquilizar así a todos sus seguidores preocupados por su salud. “Tiene ánimos”, comienza diciendo el colaborador.

Aunque no ha desvelado qué es lo que ha pasado realmente, la creadora de contenido ha respondido a varios comentarios en Tiktok aclarando dudas. En sus propias palabras, tuvo “una complicación en el pecho”. Tras varios días ingresada en el hospital, la creadora de contenido no tiene reparo en sincerarse sobre su estado actual de salud. El equipo de ‘En todas las salsas’, después de escuchar sus declaraciones, le manda un mensaje de ánimo.

Programa completo: El equipo de ‘En todas las salsas’ le manda un mensaje de ánimo a Zoe Bayona

Zoe Bayona ha visitado en varias ocasiones el plató del videopodcast. Para los colaboradores es una más y es por ello que han querido dedicarle unas bonitas palabras. “Te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo”, dice Vai between my clothes mirando directamente a cámara. Después de escuchar las declaraciones de la influencer los presentes le mandan mucho ánimo. “Te mandamos mucha energía”, asegura la presentadora.

