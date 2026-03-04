Natalia Sette 04 MAR 2026 - 19:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores un problema que tiene con su hijo a ver si pueden darle consejos

Borja González ha llegado a su límite y pide ayuda a sus seguidores por un problema con su hijo en común con Ana López. El ganador de ‘Supervivientes’, que hace unos días lloraba porque Luca se hacía mayor , ha acudido a sus redes sociales para encontrar una solución a una situación que vive cada día con su pequeño.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha buscado remedios por su cuenta pero parece que nada funciona. “Voy a probar con la luz roja que dicen que relaja…”, ha puesto en un video en que muestra cómo su hijo no para de gorgojear mientras él intenta dormir. Ha querido contarlo con un toque de humor, como siempre hace , pero es algo que debe resolver.

“Esto no me ha funcionado”, ha aclarado hablando de la luz roja. Parece ser que este método no ha hecho que su hijo se relaje por las noches y duerme tranquilo. A quién sí ha tranquilizado ha sido a Ana, que duerme plácidamente a pesar de los continuos ruidos que hace su pequeño a su lado. “A mí sí que me relajó”, ha escrito divertida en los comentarios. “Demasiado creo”, le ha contestado Borja.

El caso es que en Luca no ha funcionado y Borja está desesperado ya. “Necesito técnicas para dormir al niño”, ha puesto en sus ‘stories’ con la esperanza de que alguien le recomiende algo que de verdad funcione. Los comentarios no han tardado en llegar. Dorothy Collado, de ‘La isla de las tentaciones’, le ha recomendado que siga insistiendo con la luz roja. “Poco a poco veréis como notáis el efecto”, ha escrito convencida de que funcionará.

Otros han optado por recomendarles un método algo más radical. “Piensa que cuando llegue el segundo hijo, Luca se va a tranquilizar”, ha escrito una usuaria. Otros lo han llevado a su terreno: “Ponle el Valencia - Madrid otra vez y verás que rápido cae”. Entre comentarios y comentarios Borja espera encontrar una solución real que ayude a su hijo a dormirse y así él pueda descansar.