Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' enseñan cómo fue la fiesta de su pequeño Luca y lanzan un bonito mensajes a sus seres queridos

Borja González y Ana Solma comunican una feliz noticia

Borja González y Ana López han celebrado por todo lo alto el segundo cumpleaños de su hijo Luca. Tras el emotivo vídeo que hizo saltar las lágrimas al ganador de ‘Supervivientes', la pareja ha compartido ahora cómo fue la gran fiesta temática que organizaron para el pequeño. En una granja, con muchos regalos y rodeado de familias y amigos.

“2º cumple en la de granja de Luca”, han escrito junto a las imágenes de una celebración cuidada al detalle. La decoración, completamente inspirada en el mundo rural, convirtió el espacio en una auténtica granja infantil. Una pared repleta de animales de peluche como burros, conejos, gallinas y vacas, daba la bienvenida a los invitados, mientras que los tonos rojos y dorados predominaban en cada rincón, acompañados de montones de paja que reforzaban la ambientación.

La tarta fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas. Un granero rojo coronaba el pastel, con la figura de un pequeño granjero en lo alto. En las imágenes se ve a un Luca muy alegre y a unos padres felices de ver a su hijo así. En otro videos, varios niños disfrutaban saltando en colchonetas, lanzándose por toboganes y jugando entre piscinas de bolas.

“Lo pasamos muy bien, gracias a todos por venir”, han compartido agradecidos tras la celebración. En los vídeos también se puede ver a los amiguitos de Luca entregándole regalos, mientras familiares y amigos cantaban el cumpleaños feliz entre sonrisas y aplausos. Un ambiente cercano y muy familiar que refleja el momento tan dulce que vive la familia.

Borja, que días antes se mostraba especialmente sensible al recordar lo rápido que crece su hijo, no pudo evitar volver a hacer referencia al paso del tiempo. “Esperemos que el siguiente cumple tarde mucho en llegar, que no queremos que crezca tan rápido”, ha escrito con ternura. Un sentimiento que comparten muchos padres al ver cómo sus hijos crecen a toda velocidad.

Además, ambos quisieron destacar la importancia del entorno que rodea al pequeño. “Qué suerte tiene Luca de tener esa familia y amigos… y nosotros claro”, han concluido orgullosos del círculo que han construido a su alrededor. Así, entre animales de granja, risas infantiles y mucho amor, Luca celebró sus dos años en una fiesta que disfrutó mucho a pesar de su corta edad.