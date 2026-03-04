Carla Barber comparte orgullosa el emocionante logro de sus hijos Bastián y Bosco

Natalia Sette 04 MAR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores los avances de sus hijos y se muestra muy orgullosa

Carla Barber llora al recibir una feliz noticia

Compartir







Carla Barber no puede estar más orgullosa de sus hijos. La médico, que siempre comparte con naturalidad los avances y retos de la maternidad , ha mostrado esta vez uno de los momentos más especiales que ha vivido junto a Bastian y Bosco. Ambos la han sorprendido consiguiendo un emocionante logro que no ha dudado en subir a sus redes sociales.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’ ha pasado un fin de semana increíble junto a sus dos pequeños, fruto de su relación con Joseph Rodríguez , de quién lleva separada desde 2024. “Ha sido un fin de semana largo estupendo”, ha comenzado escribiendo en sus redes sociales, acompañada de una imagen de uno de sus hijos.

PUEDE INTERESARTE Carla Barber cuenta por primera vez por qué se ha roto su amistad con Laura Matamoros

La influencer ha disfrutado de unos días de desconexión en la montaña junto a sus bebés, combinando deporte, naturaleza y tiempo en familia. Bosco, el menor de la casa, ha dado un paso muy importante con tan solo dos años y Carla no ha podido evitar compartirlo. “Bosco ha esquiado por primera vez”, ha anunciado emocionada.

No es la primera vez que sus hijos pisan la nieve, lo han hecho otras veces porque tanto ellos como la propia Carla disfrutan mucho con el paisaje. Y mucho más ahora que el pequeño de la familia ha logrado subirse a unos esquís.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Carla Barber al compartir un importante logro

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por su parte, Bastian, el mayor, también ha vivido su propio avance. “Bastian ha perfeccionado la técnica”, ha explicado Carla orgullosa al comprobar cómo su hijo se mueve cada vez con más seguridad sobre los esquís. La evolución de ambos ha sido motivo de celebración para la doctora, que no ha dudado en subirlo a sus redes, eso sí, tapando la cara de sus niños.

Más allá de los logros deportivos de ambos, hay algo que le ha hecho todavía más ilusión. “Ambos han disfrutado de amigos y familia, esto último me hace especial ilusión”, ha confesado. Para Carla, que siempre ha defendido la importancia de la familia y del entorno cercano, ver a sus hijos compartir estos momentos con sus seres queridos tiene mucho valor.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La experiencia ha sido tan positiva que ya tiene planes para repetir. “En marzo vamos a volver a esquiar de nuevo, esta vez con Rosa”, ha adelantado haciendo referencia a su madre. Un plan que seguramente sus hijos estén deseando hacer después del éxito que han tenido sobre los esquís.