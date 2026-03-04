Natalia Sette 04 MAR 2026 - 18:14h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela todos los problemas que está teniendo días más tarde de su operación

Críticas a Ivana Icardi por el motivo de su paso por quirófano

Ivana Icardi reaparece en sus ‘stories’ para sincerarse sobre los problemas que está teniendo tras su operación de remodelación corporal. Hace tan solo unos días que la exconcursante de ‘Supervivientes’ pasó por quirófano y ha querido compartir todos los cambios que está experimentando su cuerpo.

“Se que les da mucha intriga ver como me ha quedado el cuerpo porque es lo que más quieren que enseñe”, ha comenzado diciendo la exconcursante de ‘GH DÚO’. Tras todas las críticas recibidas por la operación , la influencer había dejado de compartir actualizaciones tan frecuentemente. Sin embargo, sus fans se mueren por el resultado de su cuerpo y así se lo han hecho saber.

La realidad es que todavía es muy pronto para ver los resultados finales. Aún así, la argentina se ha animado a enseñar cómo está ahora. “Pero ahora mismo se los puedo enseñar así, y literalmente con todo esto que llevo no tengo forma. Tengo debajo de esta faja otra faja con tablas que me abulta el abdomen y la espalda, ha explicado junto a una impactante imagen de su cuerpo envuelto en fajas.

La influencer ha procedido a explicar con todo lujo de detalles que es lo que siente y qué zonas le molestan más. “Todavía tengo sensibilidad en las zonas, se me quedan marcados unos pedazos de polifon que tengo (o sea me quito las fajas y tengo un cuadrado marcado en la barriga)”, ha escrito con total sinceridad.

El resultado final se comienza a ver a las 3 o 4 semanas de la operación que es cuando comienza a bajar la hinchazón. No es hasta los 6 meses que la inflamación se va por completo y se puede ver el cuerpo esculpido. “Aún me quedan algunos moretones y sigo un poco hinchada”, ha reconocido la cantante.

En la imágen no se puede observar debido a que va entera vestido de negro y que tiene las fajas, no obstante, sí que se aprecia que el glúteo no ha cogido todavía forma debido a las tablas que menciona Ivana.

“Con respecto a cómo me siento, hoy le dije a la fisio que siento como una quemazón en algunas zonas y es por la fibrosis”, ha explicado. Según cuenta, la fibrosis es “un exceso de tejido cicatrizal” que provoca que la zona quede dura. Se forman unas “bolitas o cordones” que derivan en ardor.

Queriendo tranquilizar a sus seguidores, Ivana confiesa que no es nada grave y que ya lo está tratando con su fisioterapeuta. Por último, la expareja de Hugo Sierra habla con honestidad de lo complicado que está siendo poder vestirse porque “con tanta faja” no le cierran los pantalones. Aún así, sigue muy positiva y con ganas de ver los resultados finales.