Natalia Sette 17 FEB 2026 - 12:58h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' muestra todo el proceso de la intervención y desvela cómo lleva la recuperación

Ivana Icardi enseña el antes y el después de su rostro tras someterse a un novedoso tratamiento: en qué consiste

Compartir







Ivana Icardi comparte por fin cómo ha sido pasar por uno de los procesos más importante de su vida. La exconcursante de ‘GH DÚO’ no solo anunció que se sometería a una remodelación corporal 360º , sino que ha documentado cada paso en un vlog de tres días donde muestra cómo ha vivido la experiencia y cómo está siendo la difícil recuperación.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ comienza el vídeo explicando que debe hacerse unas analíticas para comprobar que todo marcha bien. Además, explica su motivación para hacerse esta complicada operación e insiste en que es algo que lleva meses pensando. “Esto es algo que va a cambiar muchas cosas. Yo siempre necesito un empujón y esto para mí va a ser un súper empujón. Quiero dar el salto y quitarme esa grasa que no se va”, ha dicho con sinceridad.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi habla del incidente que ha ocurrido con su hija en común con Hugo Sierra

En el segundo día del vlog acudió a la consulta con la doctora para perfilar todos los detalles de la intervención. Allí explicó exactamente qué zonas quería tratar: los flancos, la espalda y también un retoque en los glúteos para redefinir la zona. El tercer día llegó el momento más esperado: la operación.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi pide ayuda por el comportamiento de su hija en común con Hugo Sierra

Ivana ingresó en el hospital y grabó los instantes previos, incluido el momento en que la doctora marcaba con rotulador las zonas donde iba a trabajar. Con muchos nervios entraba a quirófano con una sonrisa en la cara. Al salir, daba sus primeras declaraciones: “Estoy muy feliz aunque mi cara no lo demuestre porque no puedo expresarme más estando así. Otro sueño cumplido”. Tras la intervención, sus amigos acudieron a verla al hospital y le llevaron un detalle para mostrarle su apoyo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ivana Icardia desvela con sinceridad cómo está llevando la recuperación

Días después, Ivana ha seguido actualizando su estado en sus stories. “Hoy fui a quitarme las vendas y a limpiarme”, ha compartido. Sincera como siempre con sus seguidores, la cantante ha querido también mostrar el lado negativo de la intervención. “Anoche me dieron muchas ganas de llorar, me costó mucho dormir de las ganas que tenía de ir a la clínica”, ha reconocido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo más duro, según ha confesado, ha sido el drenaje. “Les juro que el olor que desprendía por el drenaje era algo terrible”, ha dicho con total honestidad. Ahora le queda por delante un mes llevando faja compresiva: “Después de esto, me queda un mes llevando la faja para asegurarse de que la piel quede bien pegada”.

Ivana Icardi no oculta que la recuperación está siendo difícil, pero sigue manteniendo que es la mejor decisión que podía tomar para mejorar su cuerpo y su mente.