Ivana Icardi enseña el antes y el después de su rostro tras someterse a un novedoso tratamiento: en qué consiste

Ivana Icardi sube un video a redes sociales varios días después de someterse a su polémica operación de remodelación corporal y lo hace de forma muy contundente. La exconcursante de ‘GH DÚO', que ya había explicado los motivos que la llevaron a pasar por quirófano , ha decidido responder sin filtros al aluvión de críticas recibidas tras su intervención.

“Estos días he estado recibiendo muchas críticas, obviamente de mujeres, ningún hombre me ha criticado”, comienza señalando tajante la argentina. Ivana sabía que recibiría críticas después de su remodelación corporal pero no se esperaba la intensidad de las mismas. Según explica, muchos de los malos comentarios han llegado envueltos en un discurso de amor propio que, en su opinión, es contradictorio.

“Este discurso está disfrazado de aceptarte y quererte tal como eres pero esa no es la realidad”, ha afirmado tajante. Para ella, aceptarse no significa renunciar a cambiar aquello que una desea mejorar. “Una persona se puede aceptar tal como es pero si quiere mejorar, hacerlo”, ha dicho muy convencida.

Ivana explica que nunca ha ocultado sus retoques estéticos y que siempre ha sido transparente con su comunidad. Por eso, considera injusto que ahora se la señale por tomar una decisión que afecta únicamente a su propio cuerpo. “Luego cuando ven mujeres con celulitis o estrías son las primeras que van a criticar”, ha reflexionado visiblemente molesta.

“No te hace mejor persona que yo no operarte, cada uno decide cómo vivir su vida”, ha continuado diciendo. Ivana recalca que tomar decisiones por el bienestar de uno mismo debe estar siempre por encima de las opiniones ajenas. “Hay que mejorar el espíritu, basta ya de opinar de la vida de los demás. El criticar a los demás no te hace crecer”, ha añadido con firmeza.

A pesar de todo, reconoce que sus seguidoras más fieles siempre la han apoyado y la han aconsejado por su bien. “Entiendo a mis seguidoras, las que me apoyan siempre y me conocen de hace muchos años, diciéndome que no pierda el tiempo explicando o dedicándoles tiempo a este tipo de criticonas…”, ha puesto en un comunicado en sus ‘stories’

Sin embargo, quedarse callada no va con ella. “Siempre he sido una persona que lo de callarse no le va. Y menos cuando algo es injusto… porque ahora me toca a mí por mi operación, pero también me ha tocado en otras ocasiones por mis parejas, por cantar, por mis elecciones…”, ha explicado con sinceridad.

Es por ello que ha estallado contra todos aquellos que le han escrito comentarios negativos por su operación. Harta de recibir críticas por todo, no ha querido quedarse en silencio y ha respondido muy contundente.