Críticas a Ivana Icardi por el motivo de su paso por quirófano: “Por el bien de tu niña, espero que todo vaya bien”
La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' se sincera sobre por qué quiere pasar por quirófano y sus seguidores no lo entienden
Ivana Icardi habla del incidente que ha ocurrido con su hija en común con Hugo Sierra
Ivana Icardi recibe un aluvión de críticas tras explicar el motivo por el que pasará por quirófano. Hace unos días, la exconcursante de ‘GH DÚO’ anunciaba que se iba a someter a una operación que incluía una remodelación completa de su cuerpo. Ahora, a pocas horas de ingresar, ha querido contar por qué y la gente no se lo ha tomado bien.
La exconcursante de ‘Supervivientes’ es siempre muy transparente con su comunidad en cuanto a operaciones y retoques estéticos. Nunca los ha ocultado y esto es algo que sus seguidores siempre han agradecido. Sin embargo, en este caso en el que la argentina quiere hacerse una remodelación completa, creen que se ha excedido demasiado.
La expareja de Hugo Sierra ha subido una publicación a su Instagram donde muestra fotos del cuerpo que le hubiera gustado tener y pide que le deseen suerte para la operación. Aunque hay muchos de sus fans que le dejan comentarios de amor y apoyo, hay muchos otros que le han puesto su opinión más sincera.
“Por el bien de tu niña, espero que todo vaya bien. La gente entra en un quirófano sin tener una patología como el que va de compras a Zara”, le ha puesto una internauta. Y es que este pensamiento se repite a lo largo del ‘post’. La gente no entiende por qué muchas influencer, entre ellas Ivana, prefieren pasar por quirófano a cambiar su estilo de vida.
“Nunca conocí a nadie con malos hábitos que por hacerse una lipo mejore los hábitos que jamás tuvo. Tiran plata y la lipo dura un tiempo después se va por que si nunca tuviste iniciativa de ejercicio ni comida sana es muy difícil incorporarlo de adulto”, ha escrito otra usuaria. La propia Ivana ha reconocido que no es capaz de mantener hábitos de vida saludables, lo que puede ir en contra de la operación que va a realizarse.
El motivo por el que Ivana Icardi se va a someter a una remodelación completa
Ivana ha querido ser sincera y ha comunicado por qué quiere hacerse una remodelación completa de su cuerpo. Para explicarlo, la influencer ha subido unas fotos con “su cuerpo soñado”. “Estas fotos son de hace unos años, con el cuerpo que me hubiera gustado mantener aunque ni siquiera era perfecto”, ha comenzado diciendo.
“La realidad es que en estos años he acumulado estrés, prisas, preocupaciones y malos hábitos con la comida que se han reflejado directamente en mi cuerpo… desde luego, todos pasamos por cambios y me hago totalmente responsable”, ha escrito totalmente honesta. Este motivo no ha sido suficiente para que sus seguidores vean bien que pase por quirófano.