Ivana Icardi habla del incidente que ha ocurrido con su hija en común con Hugo Sierra

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' cuenta con sinceridad qué ha ocurrido con su hija que la ha hecho sentir mala madre

El tierno gesto de la hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra con el hijo de Adara Molinero

Ivana Icardi ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre los momentos más complicados de la maternidad. Después de reconocer hace unas semanas que el comportamiento de su hija en común con Hugo Sierra la estaba desbordando , la exconcursante de ‘GH DÚO’ habla del incidente que ha ocurrido por el que se tacha de “mala madre”.

“Hoy me he sentido una MALA MADRE”, ha comenzado diciendo en sus ‘stories’ de Instagram. Todo sucedió a raíz de una actividad escolar que, por un malentendido, terminó convirtiéndose en un momento muy desagradable para madre e hija . “Resulta que los niños hoy tenían que ir en pijama al cole y Giorgia me lo dijo ayer a la tarde”, ha continuado contando.

Sin embargo, Ivana no creyó las palabras de la pequeña. La influencer había acudido el día anterior a una reunión de padres en el colegio y allí nadie mencionó nada sobre esta actividad. “Como también ayer hubo reunión de padres a la que fui y no lo mencionaron, pensé que Giorgia quizás se estaba confundiendo con fechas o con el anterior cole, que una vez lo hicieron”, ha contado con sinceridad.

La cantante aclara que, debido a su edad, su hija tiende a mezclar recuerdos y situaciones. “Porque como tiene 4 años, mezcla acontecimientos que pasaron hace 3 años con ayer”, ha añadido queriendo explicar por qué no creyó en sus palabras.

El problema llegó al acercarse al colegio al día siguiente. “Esta fue literalmente mi cara cuando vamos llegando al colegio y veo a los niños en pijama…”, ha escrito en el comunicado que ha hecho contando la situación. “Le pedí disculpas a ella, pero se quedó llorando”, ha dicho con tristeza.

La culpa no tardó en apoderarse de la argentina que se mostró muy afectada por no haber escuchado a su hija. “Mi mente se va a sentir culpable los próximos dos siglos y creyendo que le creé un trauma por no hacerle caso”, ha terminado diciendo.

Además, la influencer ha subido una conversación que ha tenido con una seguidora suya a través de los mensajes de Instagram. En ella se ve que alguien le dice que lleve el pijama al cole para que su pequeña se pueda cambiar y así enmendar su error. Sin embargo, Ivana tiene el día completo de recados y se le hace imposible asistir de nuevo al colegio.