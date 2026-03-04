Natalia Sette 04 MAR 2026 - 08:00h.

La pareja viaja hasta Miami para embarcarse en un increíble crucero y que los llevará por el Caribe y las Antillas

Javier Tudela y Marina Romero han cambiado la escapada romántica en la montaña por una aventura familiar a lo grande. La pareja ha puesto rumbo a Estados Unidos para embarcarse en un impresionante crucero que parte desde Miami y recorre el Caribe durante ocho días, haciendo varias paradas paradisíacas hasta regresar al mismo puerto.

El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP' ha querido compartir con sus seguidores cada detalle del viaje a través de varios vlogs en su cuenta de Instagram. En el vídeo se puede ver a toda la familia saliendo desde Madrid rumbo a Miami y, después, el emocionante momento en el que suben al barco.

“Día 1 en el World America de MSC. Y ya entiendo por qué la gente repite”, ha escrito Javier nada más comenzar la experiencia a bordo del barco de MSC Cruceros. Un crucero que, por lo que muestran en las imágenes, no deja indiferente a nadie. El espacio combina ocio, gastronomía, lugares para niños y varias piscinas. El barco cuenta con 19 restaurantes, 18 bares y cafés, teatros con espectáculos cada noche y un gran spa.

“Esto no es un crucero. Es cambiar el modo avión por el modo vida”, ha escrito el influencer. En el vlog se les puede ver entrando al barco completamente impresionados, disfrutando del buffet, relajándose en la piscina y bailando por las diferentes zonas del espectacular navío. “El mar delante. La familia al lado. Que empiece lo bueno”, ha concluido emocionado Javier.

La primera parada del crucero ha sido en Roatán, donde Marina ha compartido una preciosa imagen junto a sus hijos en la playa, rodeados de aguas cristalinas y arena blanca. “Esto no solo es un viaje, es una experiencia increíble”, ha escrito emocionada.

El itinerario incluye también escalas en Costa Maya, Cozumel y Bahamas, antes de regresar a Miami. Un recorrido de ocho días cuyo precio parte aproximadamente desde los 850 euros, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan combinar lujo, ocio y destinos increíbles. Una vez más, Javier y Marina demuestran que para ellos lo más importante es compartir tiempo de calidad en familia.