Una fiesta inspirada en 'Disney': Javier Tudela y Marina Romero celebran el segundo cumpleaños de su hija

Javier Tudela y Marina Romero se van de escapada romántica a un espectacular hotel en las montañas. La nuera de Makoke ha estado pasando por una época muy delicada de salud y junto a su chico han decidido irse unos días de desconexión a la naturaleza y pasar unos días juntos llenos de amor.

El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha compartido en su Instagram un bonito post cargado de sentimientos. En él, muestra imágenes del viaje que ha hecho junto a su mujer y escribe una reflexión tras los duros momentos por los que han pasado. “Días de relax…desconexión…. Perderte para encontrarte… evitar esas malas energías y recargarte de nuevas… con tu pareja y la naturaleza esto debería ser obligatorio”, ha puesto.

Los enamorados se han ido a Soria a un espectacular hotel que mezcla naturaleza con lujo. Noctis, el lugar donde se alojaron, ofrece suites y villas exclusivas con piscinas climatizadas para que puedas disfrutar de momentos de desconexión en un entorno inigualable. El precio por noche es de 315€ aunque ofrecen opciones de todo tipo.

En las foto que comparte el hermano de Anita Matamoros se puede ver no solo lo bonito del lugar, si no la espectacular habitación en la que se han quedado. Una gran suite muy acogedora, con toques rurales y una enorme cama con vistas a la terraza. En la zona exterior se encuentra la piscina climatizada junto a una mesa con botella de vino y fresas con chocolate.

El ambiente perfecto para desconectar del mundo y centrarse solo en lo importa: el amor que sienten el uno por el otro. En las instantáneas podemos ver a una Marina y un Javier muy cómplices y enamorados. Además de disfrutar del espectacular hotel, también han hecho alguna que otra excursión aprovechando que pasaban en Soria unos días.

El propio influencer explica que pasearon por el río Duero y por los Arcos de San Juan, “donde el sonido del agua y el entorno natural crean una atmósfera casi poética”. También fueron al San Santuario, “una ermita única encajada en la roca” y por último visitaron la Cascada de Fuentetoba.

“Fueron unos días mágicos en el mejor sitio posible”, concluye el creador de contenido. Por su lado, Marina le ha deja en la publicación un sencillo pero bonito mensaje: “Te amo”.