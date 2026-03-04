Miguel Salazar Madrid, 04 MAR 2026 - 18:43h.

Joaquín Prat, a Visi en 'El tiempo justo': "Vamos a seguir a vuestro lado hasta que se haga justicia"

La madre de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca, rompe su silencio desconsolada: "Para mí, estaba todo organizado"

La madre de Álex, el niño asesinado en Sueca por el padre de su mejor amigo el pasado mes de enero, sigue luchando para que se haga justicia en el crimen. Visi ha hecho un llamamiento en 'El tiempo justo' el día en que Álex habría cumplido 14 años. El próximo lunes día 9 de marzo se someterá a exploración al único testigo de la escena del crimen, el amigo del menor.

El llamamiento de la madre de Álex

"Le pido, ya que mi hijo ha sido su mejor amigo, que diga la verdad. Que lo diga por él porque se lo merece", comparte en el espacio de Telecinco. Visi cree que "es lo mínimo que puede hacer", tras acceder este programa al atestado de la Guardia Civil donde aparecen unas fotografías del asesino confeso. En ellas se aprecia cómo la ropa que tenía el día del crimen aparece sin apenas manchas, lo que genera bastantes dudas a la investigación.

"Negar el auxilio es un delito, encubir también es un delito", lanza Visi. Este 4 de marzo es un día bastante especial. Visi habría celebrado su cumpleaños y el de su hijo. "Es el mejor regalo que una madre puede recibir por un cumpleaños, que coincida con el de su hijo, y me lo han quitado", manifiesta como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Recordemos que fue el padre del mejor amigo de Álex quien acabó con su vida en la fatídica tarde del 24 de enero. Minutos después de asesinarlo, el autor de los hechos se entregó ante los agentes de la Guardia Civil y confesó su responsabilidad. Para Visi, la instrucción "va lenta". "Sé que las autopsias que han salido son preliminares, la última no ha salido. La gente se acoge mucho a que ha sido un adulto pero, ¿en qué se basa esa autopsia?", expresa.