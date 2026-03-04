El llamativo detalle del rey Juan Carlos, desde Abu Dhabi, con la familia Ónega tras la muerte de Fernando

El legendario periodista falleció este pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años

La capilla ardiente de Fernando Ónega: su familia, la reina Letizia y amigos le dan el último adiós

Este miércoles, 4 de marzo, un sinfín de rostros conocidos del mundo de la política, la cultura y el entretenimiento han querido dar el último adiós a Fernando Ónega, uno de los grandes cronistas de España, que fallecía este pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años. Incluso del mundo de la realeza, con la inesperada presencia de la reina Letizia a primera hora de la mañana.

La capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid se ha llenado de coronas, centros de flores y mensajes de despedida para rendir homenaje al padre de Sonsoles Ónega. Entre las numerosas muestras de afecto, ha destacado una especialmente llamativa: la del rey emérito Juan Carlos.

El padre del rey Felipe, que reside en Abu Dhabi desde 2020, ha enviado una corona de flores en tonos rojos y amarillos y con el mensaje: "S. M. El rey Juan Carlos", encargada desde la capital de Emiratos Árabes por el propio exmonarca.

El detalle no ha pasado desapercibido. La combinación cromática ha evocado, deliberadamente, los colores de la bandera española, un guiño que muchos han interpretado como un homenaje a la trayectoria de Ónega, tan vinculada a la historia política del país y, en particular, a la Transición.

El rey emérito no ha podido estar presente, ya que continúa 'atrapado' en Abu Dhabi tras el cierre del espacio aéreo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero este obsequio ha dejado clara su cercanía hacia la familia y su reconocimiento a décadas de relación profesional y personal.

Fernando Ónega y la Casa Real

La figura de Fernando Ónega ocupa un lugar clave en el periodismo español. Nacido en Lugo, su medio siglo de trayectoria lo llevó a ocupar puestos clave en radio, prensa y televisión.

Fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez, y se le atribuye la redacción de parte del célebre 'Puedo prometer y prometo', una frase histórica durante la campaña de 1977.

La relación entre Juan Carlos I y Ónega se forjó precisamente en aquellos años decisivos. El periodista no solo informaba sobre la Corona, sino que conocía desde dentro la arquitectura comunicativa del Estado. Aquella relación profesional derivó en respeto mutuo y trato cercano.

La presencia de la reina Letizia en la capilla ardiente

Quiénes sí han podido ir a la despedida han sido representantes de distintas generaciones de periodistas, políticos de diferentes signos y figuras del ámbito cultural. También la nuera de Juan Carlos I, la reina Letizia, íntima amiga de Sonsoles Ónega.

La esposa del rey Felipe ha acudido vestida de riguroso negro para trasladar su pésame. Letizia y Sonsoles coincidieron en sus años como periodistas en televisión, y esa amistad, forjada mucho antes de que Letizia se convirtiera en reina, ha perdurado con el paso de los años.

"Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha manifestado.