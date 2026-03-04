Último barómetro sobre seguridad alimentaria de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc

El 69 % de los consumidores españoles admite que toma alimentos una vez superada la fecha de caducidad mientras una gran mayoría (el 81 %) revisa dicha fecha a la hora de comprar el producto, según el último barómetro sobre seguridad alimentaria de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc.

Este estudio también revela que el 94 % de los consumidores afirma leer habitualmente la información del etiquetado; un 67 % revisa la lista de ingredientes y un 48 % la información nutricional, según ha informado Aecoc en un comunicado.

Por otro lado, el 89 % de los encuestados interpreta correctamente la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente.

En cuanto a los consumidores que ingieren alimentos caducados, la mayoría reconoce que se guían principalmente por el aspecto, el olor o el sabor.

Más de la mitad de los consumidores (55 %) admite consumir alimentos, aunque haya pasado el plazo recomendado después de abrirlos si considera que se encuentran en buen estado, mientras que solo un tercio asegura respetar siempre el tiempo indicado por el fabricante.

Hábitos en el hogar

En el ámbito doméstico, casi la mitad de los consumidores es consciente de que la manipulación y conservación de los alimentos influye directamente en su seguridad alimentaria.

A pesar de ello, el barómetro identifica prácticas extendidas que pueden incrementar el riesgo: el 87 % deja enfriar durante horas los alimentos a temperatura ambiente antes de guardarlos; el 65 % recalienta las sobras más de una vez; y el 47 % descongela alimentos en la encimera durante largos períodos de tiempo.

Asimismo, persisten conductas que incrementan la exposición a posibles riesgos sanitarios: un 33 % afirma que le gusta consumir tortilla poco hecha, el 21 % prefiere hamburguesas poco cocinadas y el 41 % guarda alimentos en la nevera en la misma lata en la que los compró.

A pesar de estas prácticas, el consumidor muestra un elevado interés por mantenerse informado ya que el 76 % se informa sobre temas relacionados con la seguridad alimentaria y confía principalmente en profesionales sanitarios y divulgadores científicos como fuentes de información.

Además, el 73 % considera que los niveles de seguridad han mejorado respecto a las tres últimas décadas y el 61 % entiende que el riesgo cero no existe.

Con respecto a los canales donde se informan los españoles sobre retiradas de producto, los más frecuentes son la televisión y la radio (61 %) y las noticias "online" (41 %).

No obstante, el estudio también detecta una clara demanda de mayor transparencia, tanto por parte de la cadena alimentaria como por parte de las autoridades.

Alertas sanitarias

En relación con las alertas sanitarias, más de la mitad de los consumidores recuerda haber visto noticias sobre retiradas de productos en el último año.

Estas informaciones generan reacciones diversas: el 54 % señala que le transmiten confianza en los controles del sistema, mientras que el 46 % reconoce que le provocan desconfianza y temor hacia determinados alimentos.

En conjunto, el barómetro dibuja el perfil de un consumidor cada vez más consciente y participativo, que busca información y comprende mejor los conceptos vinculados a la seguridad alimentaria, aunque mantiene hábitos cotidianos que evidencian la necesidad de seguir reforzando la divulgación y la educación en este ámbito.