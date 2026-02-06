Estela Grande explica el método de lactancia que utiliza con sus dos hijos

Natalia Sette 06 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela cómo está llevando la lactancia de sus dos pequeños

Estela Grande enseña su barriga postparto después de dar a luz a sus hijos por cesárea

Estela Grande ha querido volver a estar más activa en Instagram y lo ha hecho de la mejor forma: haciendo un ‘preguntas y respuestas’ sobre su parto y los primeros momentos de maternidad. Tras contar cómo fue la cesárea y la recuperación , la exconcursante de ‘GH VIP’ explica el método de lactancia que utiliza con sus dos hijos.

Una de las preguntas más repetidas ha sido el método de lactancia que está utilizando y sin ningún reparo, la influencer lo explica al detalle. “Estoy haciendo lactancia materna exclusiva pero diferida”, comienza diciendo. Una forma de alimentar a sus bebés que, tal y como cuenta, ha sido la más viable para ella desde el principio.“Solo toman leche materna pero a veces en el pecho y a veces en bibe porque si no es imposible”, desvela con sinceridad.

La creadora de contenido ha confesado que no ha sido igual de sencillo con ambos bebés. “A Luca le ha costado mucho más engancharse”, ha contado. Es también por este motivo por el que en muchas tomas combina dos formas de alimentación. “A veces pongo a los dos al pecho. Otras veces pongo uno al pecho y otro con biberón”, cuenta y es que según le venga mejor, hace una cosa u otra.

En cuanto a los horarios, la exnovia de Diego Matamoros se muestra organizada y estricta. “Comen si o si cada tres horas porque son muy pequeñitos, soy súper estricta”, asegura contundente. Luca y Liah nacieron en la semana 36 y el niño Luca tuvo que pasar unos días en la UCI por este motivo. Es por ello que prefiere no saltarse ninguna toma aunque estén dormidos hasta que cojan algo más de peso.

Con la honestidad que la caracteriza, también ha desvelado uno de sus mayores miedos cuando decidió seguir el método de lactancia diferida. “Me preocupaba que si les daba ‘bibi’, después les costara más engancharse al pecho pero la realidad es que no”, ha afirmado.

La influencer no tiene reparo en contar tanto el lado positivo como negativo de la maternidad por si alguna de sus seguidoras se siente identificada. Una de las cosa que más valora su comunidad es eso precisamente y es por ello que Estela se abre en canal y lo cuenta todo sobre sus primeras semanas siendo mamá de dos.