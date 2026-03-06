Ana Carrillo 06 MAR 2026 - 18:10h.

Guillermo ha defendido a Irene Rosales de las críticas y le ha mandado un mensaje de apoyo ante la emisión de su entrevista en '¡De viernes!'

La reacción de Joaquín Prat al saber qué va a contar Irene Rosales en '¡De viernes!' sobre Kiko Rivera: "¡Da para tres programas!"

Irene Rosales ha decidido dar un paso al frente y conceder una entrevista en '¡De viernes!' hablando de las infidelidades que sufrió por parte de Kiko Rivera a lo largo de los once años que estuvieron juntos. "La infidelidad que más me dolió coincidió con la enfermedad y muerte de mi madre", es una de las frases que pronuncia la exconcursante de 'GH DÚO' en el avance de la entrevista, en la que hablará como nunca antes lo había hecho acerca de su relación con el hijo de Isabel Pantoja.

En redes, muchos han aplaudido que haya decidido romper su silencio tras tantos años de deslealtades del padre de sus hijas, pero también hay quien la ha criticado. "Qué poco has tardado en ir a la tele a ir a hablar de su ex, ¡déjalo tranquilo!", ha escrito una mujer en un post de Irene Rosales y ha recibido la respuesta del novio de la sevillana, Guillermo, que ha tirado de humor para contestar: "¡Creo que va a hablar de ti!".

Una respuesta con la que demuestra que es el mayor defensor de la que fuera cuñada de Isa Pantoja. En su stories, Guillermo ha ido más allá y le ha dedicado unas bonitas palabras a su novia: "Mi guerrera, mi mejor persona, mi sonrisa viviente, mi vitamina, como siempre te digo. Siempre a tu lado, ¡ahora sí! ¡Nunca caminarás sola!".

Irene Rosales le ha agradecido públicamente estas palabras al que considera "su mejor compañero de vida": "Te amo".