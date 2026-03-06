Así se encuentra el DJ después de publicar una foto con su madre que ha hecho saltar las alarmas de reencuentro

Kiko Rivera ha hecho su vida con total normalidad después de publicar una foto con su madre, Isabel Pantoja, que ha hecho saltar todas las alertas de una posible reconciliación. En la imagen publicada en sus redes sociales aparecía de fondo una canción signficativa: 'Mi pequeño del alma'. Es una fotografía de ambos cuando el DJ era todavía un crío, lo que da sintonía de que existe algo más que un esporádico reencuentro.

Tras ello, el cantante de 'Quítate el top' ha acudido a una gasolinera, donde ha sido pillado por los periodistas. 'El tiempo justo' ha podido acceder a unas imágenes en exclusiva de esos pasos que ha dado Kiko Rivera tras anunciar la periodista Almudena del Pozo que se habría reencontrado con su madre. "Han hecho las paces", compartió en el programa de Telecinco tras la recabar toda la información.

Así se muestra el DJ tras los rumores de reconciliación con su madre

Eso sí, Rivera se muestra distante con la prensa y no responde a ninguna pregunta que el periodista que le ve le hace. En las imágenes, que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, observamos al DJ con su nueva pareja, la bailarina Lola García, echando combustible a su coche. Ambos viven incluso un momento íntimo mientras las cámaras les pillan. Se abrazan, se interambian miradas y sonrisas y disfrutan de una mañana lluviosa hablando.

García sería en estos momentos su mayor apoyo, y parece ser que seguirá estando ahí después de que su madre y él hayan tenido una conversación por motivos económicos que les han hecho llegar a un acuerdo.