No te pierdas este momentazo en el que Belén Ro opina sobre el aspecto del ídolo de Almargen

Rifirrafe entre Belén Rodríguez y Joaquín Prat tras las críticas a su paso por 'GH DÚO': “Me ha molestado que digas que no lo he dado todo”

Compartir







Un vecino encontró enterrada en el patio de su casa una escultura que al principio no dio la importancia que merecía. Fueron unos expertos de Málaga quienes señalaron su antigüedad de 5.000 años pero, lo verdaderamente importante era las propiedades que tenía.

Numerosas parejas procedentes de numerosos puntos de España se acercaron hasta el lugar para tocarla, aunque hoy en día no se permite hacerlo en el museo en el que se encuentra.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila muestra cómo se ha transformado su mirada con la operación de cambio de color de ojos

Es Trini Ángel, encargada del establecimiento, quien informa a 'El tiempo justo' de sus características: "Se encuentran a finales del 80 y es en el año 93 cuando se estudia. La pieza pues está hecha en mármol, un material interesantísimo porque además en Almargen no hay mármol blanco, tuvo que venir desde otro lugar. Pesa 22 kilos que hubo además posiblemente que trasladar y tiene forma de falo, de pene, combinando esa parte masculina con la parte femenina en forma de vientre grávido de una mujer embarazada o quizás de de una hembra preñada".

Es este último dato el que comentan sus colaboradores, siendo la opinión de Belén Rodríguez la que destaca por su tono cómico.

Belén Ro opina sobre el aspecto del ídolo

"Oye, yo es que no sé si hace mucho tiempo que no veo un pene, pero yo no veo forma de pene", comenta abiertamente la colaboradora. Joaquín Prat responde a su comentario asegurando que se "quedan en la superficie" y añade: "¿No os parece fascinante que haya un lugar al que peregrinan miles de parejas de todo el mundo para intentar quedarse embarazados y dicen esas parejas que lo consiguen creyendo en este ídolo? Y tú con el pene en la cabeza. Es que claro, luego pasa lo que pasa".

Sin embargo, Belén Ro considera que "a todos nos funciona lo que creemos". "Entonces, si tu vas con la fe de que te vas a quedar embarazada, evidentemente vas a tener más posibilidades porque estás más abierta y eso sí que está científicamente probado", señala.