Paquita de Mónaco explica que la subida de los precios le impiden encontrar una vivienda asequible

Paquita de Mónaco y Adans Peres se declararon la guerra tras 'GH VIP': el origen de su conflicto

Compartir







Paquita de Mónaco se dio a conocer por ser la tía de Adans Peres, quien se casó con Estefanía de Mónaco. Sin embargo, cuando los focos mediáticos se apagaron, su vida dio un giro radical: cayó en la ruina y, sin casa, no le quedó más remedio que vivir en la calle, una situación de la que logró salir con mucho esfuerzo. Ahora, su peor pesadilla amenaza con repetirse.

'El tiempo justo' ha hablado con Paquita en directo, quien explica el drama que vive actualmente, ya que podrían echarla del piso en el que reside y el alquiler ha subido hasta un punto que no puede permitirse: "Se nos termina el contrato y no nos lo renuevan. El 6 de julio tenemos que abandonar el piso".

Paquita de Mónaco: "Estamos apuntados en varias agencias para buscar un nuevo piso y hemos dicho que sea como máximo de 800 euros"

Además, Paquita asegura que no puede permitirse una vivienda similar en la zona, ya que los precios han subido considerablemente: "Yo cobro 1.200 euros de pensión, que es lo que piden por un piso como este ahora mismo, y yo pagaba 686 euros. No lo podemos pagar porque somos pensionistas y tampoco se merece tanto la casa, tiene humedades y he llamado más de una vez al gestor que tiene la casa, pero no me hace caso".

Paquita busca ahora un nuevo piso por debajo de 800 euros al mes: "Estamos apuntados en varias agencias para buscar un nuevo piso y hemos dicho que sea como máximo de 800 euros, que más no podemos pagar". Y teme volver a vivir una situación que ya sufrió en el pasado: "Fue una época muy triste".