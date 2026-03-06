Jessica Bueno opina sobre la llamada telefónica de Isabel Pantoja a Kiko Rivera: ¿Se lo esperaba?

Joaquín Prat reacciona a la presunta reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Nunca es tarde para levantar el teléfono"

El DJ compartía en sus redes sociales una imagen de archivo junto a su madre cuando él todavía era un niño con la canción 'Mi pequeño del alma'. Un hecho que tenía un significado muy importante detrás: Kiko Rivera e Isabel Pantoja se habrían reconciliado.

Una información sobre la que daba todos los detalles Almudena del Pozo en 'El tiempo justo'. Un día después es Jessica Bueno, expareja del cantante, quien opina sobre esta llamativa noticia en el programa.

La reacción de Jessica Bueno a la noticia

Después de mostrar las primeras imágenes de Kiko Riveras tras salir a la luz la presunta reconciliación con Isabel Pantoja, César Muñoz le pregunta directamente a Jessica Bueno por su reacción a esta información.

"No tenía ni idea, me entero de toda la información siempre por vosotros. La imagen la vi igual que toda España y me quedé un poco en shock porque yo creo que nadie se esperaba esa foto", afirma la expareja de Kiko Rivera.

Sin embargo, tiene una opinión clara: "Sea lo que sea, al final una madre es una madre y si hay reconciliación pues me alegro muchísimo". Además, conociendo cómo actúa Kiko Rivera normalmente puesto que es "una persona impulsiva", cree fielmente que publicó la fotografía porque "estaría eufórico o feliz por lo que hubiese pasado o hablado". Eso no quita que quizás "quiere mantener en privado esa conversación", apunta.