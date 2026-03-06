Leticia Requejo cuenta cómo ha reaccionado el hermano de la tonadillera

Después de cinco años de silencio, madre e hijo han vuelto a hablar. La conversación telefónica entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha reavivado el foco mediático sobre el clan Pantoja y ha abierto la puerta a una posible reconciliación que hasta hace poco parecía impensable.

Según se ha revelado en 'El tiempo justo', la tonadillera Isabel Pantoja decidió llamar a su hijo Kiko Rivera pese a la oposición de su hermano Agustín Pantoja. La llamada, larga y cargada de emoción, habría servido como primer paso para intentar recomponer la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, que llevaba años completamente rota. Fuentes del entorno aseguran que ambos mostraron voluntad de avanzar y resolver los conflictos pendientes.

Sin embargo, no todos en el entorno familiar habrían recibido bien esta llamada. Según se comentó en el programa, Agustín Pantoja, hermano de la cantante, no estaría nada contento con este acercamiento. De hecho, personas cercanas habrían aconsejado a Isabel Pantoja que no contactara con Kiko Rivera, recordando los fuertes enfrentamientos que han marcado la relación familiar en los últimos años.

"O tus hijos o yo"

Tal y como se ha revelado, Agustín Pantoja ya habría advertido en varias ocasiones a su hermana sobre esta situación, llegando incluso a plantear un ultimátum: “O tus hijos o yo”. Una postura que evidenciaría la tensión existente dentro del clan Pantoja y que explicaría por qué la llamada de Isabel Pantoja a Kiko Rivera se habría producido sin el visto bueno de su hermano.

Por ahora, este movimiento de la tonadillera no habría hecho ninguna gracia a Agustín Pantoja, especialmente por lo que podría venir a partir de ahora en la relación entre madre e hijo. Mientras tanto, el público sigue muy pendiente de si esta conversación marcará realmente el inicio de la reconciliación definitiva entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.