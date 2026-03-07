Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 01:31h.

El flamante ganador de la cuarta edición de 'GH DÚO', Carlos Lozano, concedía esta noche '¡De viernes!' su primera entrevista tras alzarse con la victoria del reality. El invitado hacía balance de su paso por la casa de Tres Cantos y desvelaba qué sucedió realmente en el tenso momento junto a Cristina Piaget captado por las cámaras durante la gran final.

Carlos Lozano y Cristina Piaget han sido, sin duda, uno de los dúos más destacados de 'GH DÚO', puesto que dentro de la casa tuvieron una relación de luces y sombra en la que, incluso, llegó a surgir una complicidad que parecía que podría ir más allá de una amistad. Sin embargo, el presentador terminaba marcando las distancias y cerrando la puerta a una posible relación amorosa entre ellos.

Esta noche, Carlos Lozano contaba los detalles de la sorprendente reacción que tuvo Cristina Piaget en su celebración al ganar el reality, ya que visiblemente molesta le decía: "Lo hemos conseguido, ¿no?". ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ha vuelto a hablar con Cristina tras la final? Carlos lo contaba todo y confesaba si, después de todo, está dispuesto abrirse nuevamente al amor con la exmodelo.

Carlos Lozano confiesa si ha hablado con Cristina tras la final

En el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta el presentador hablaba largo y tendido sobre su triángulo amoroso en la casa de Tres Cantos con Belén Rodríguez y Cristina Piaget. Era sobre esta última sobre la que el presentador de televisión hablaba en profundidad, desvelando si tras la final del pasado martes se han puesto en contacto.

"No hemos hablado todavía", admitía Carlos Lozano, a lo que Terelu Campos le contaba: "Me costa que cuando acabó la gal estuvo intentando conseguir tu teléfono. Quería a toda costa conseguir tu teléfono". Ante esta información de la colaboradora, el invitado afirmaba: "Me puede llamar cuando quiera".

También, Carlos Lozano confesaba en qué punto está con la exmodelo y si se plantea tener una relación sentimental con ella fuera: "Hemos cambiado. Podíamos creer que podíamos conocernos, pero ella pone unas condiciones y yo otras. Y hora mismo, he visto cosas que no me gustan mucho".

“Me he hecho ganador sin Cristina”

También el presentador hablaba sobre el gesto de Cristina en la final tras su victoria: "Lo único que pasó es que estaba celebrando con mi familia y la gente que se acercó a mí. A Cristina no la vi", aseguraba. En ese momento, José Antonio León contaba que supuestamente al terminar gala de 'GH DÚO', la exmodelo se coló en el brindis del equipo gritando muy enfadada de Carlos lo había utilizado y engañado, y que había ganado gracias a ella.

Unas palabras ante las que Carlos Lozano respondía: "Cuando se fue, yo tuve que luchar contra el resto de la casa. Yo me he hecho ganador sin Cristina. Tampoco tiene razón en lo que dice. A ver si resulta que ahora Cristina me ha dado el premio", sentenciaba el ganador, que añadía: "La deseo lo mejor y que sea muy feliz".