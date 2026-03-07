Carlos Otero 07 MAR 2026 - 11:00h.

Tras seis años de enfrentamientos, el dj ha publicado en sus redes una imagen que podría suponer su reconciliación

Cronología de la relación de Isabel Pantoja e Irene Rosales: del cariño a ser "una loba con piel de codero"

Compartir







Momento histórico en el mundo del corazón: Isabel Pantoja y su hijo mayor, Kiko Rivera, podrían haber iniciado un acercamiento después de más de un lustro de distanciamiento. La única certeza de momento es que el DJ ha recuperado en sus redes una foto antigua junto a la tonadillera. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, repasamos la cronología completa de su enfrentamiento.

Agosto de 2020: El descubrimiento de Kiko

En el verano de 2020, justo después del confinamiento por la pandemia, Kiko Rivera descubrió en Cantora que su madre no siempre le había dicho la verdad. El DJ encontró en la finca algunos objetos personales de Paquirri que supuestamente habían sido robados. Aquello le hizo replantearse la historia que había recibido sobre su padre, la herencia y el origen de sus deudas tributarias. El resultado de sus averiguaciones no le gustó nada al intérprete de 'Quítate el top'.

Octubre de 2020: "Mi madre estaría mejor en la cárcel"

Ese mismo mes, Kiko acudió a Telecinco para hablar del cuadro depresivo que atravesaba. Isabel Pantoja intervino en directo, se mostró muy preocupada y le ofreció su ayuda. Ese gesto dejó entrever que entre ambos no había la comunicación fluida que se imaginaba. Kiko explotó públicamente y organizó la emisión de tres programas especiales titulados 'La herencia envenenada'. Allí sostuvo que su madre le había mentido “toda la vida”.

PUEDE INTERESARTE De la complicidad a la indiferencia: cronología de la relación de Jessica Bueno e Isabel Pantoja

Las palabras del DJ contra su madre fueron durísimas llegando a decir frases como "Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora". También puso en duda su filiación con el torero y declaró incluso que se habría hecho pruebas para saber si Paquirri era su padre biológico.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Abril de 2021: Empiezan las acciones legales

En abril de 2021, el distanciamiento entre madre e hijo era absoluto. Kiko decidió iniciar acciones legales y envió a su madre un requerimiento notarial en el que exigía transparencia sobre la contabilidad de la herencia de Paquirri.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Septiembre de 2021: Tímido acercamiento tras la muerte de doña Ana

En otoño de ese año falleció doña Ana, madre de la tonadillera y abuela del dj, que se encontraba en Canarias para acudir a la boda de su prima Anabel Pantoja, se desplazó a Cantora para despedir a su abuela después de más de un año sin pisar la finca. Él mismo contó días después que, al llegar, se fundió en un abrazo con su madre, un gesto que parecía abrir la puerta a una reconciliación que finalmente no cuajó.

Octubre de 2022: Desencuentro en el hospital

Un año después, madre e hijo vivieron otro episodio clave. Kiko sufrió un ictus que él mismo vinculó al estrés provocado por su relación con su madre. “Pensé que iba a morir. Me dio por el estrés que supuso descubrir que mi madre me había engañado”, dijo en 'De Viernes'. Ese día hablaron por teléfono por primera vez en dos años, y aunque Isabel intentó visitarlo en el hospital, Kiko se negó. Meses más tarde, durante un cateterismo, Isabel acudió de incógnito al hospital, pero el DJ terminó echándola. “Por primera vez en su vida, se encontró con que las cosas no son siempre como ella quiere”, afirmó.

Años 2024 y 2025: Guerra fría

La tensión siguió enquistada. En sus apariciones públicas, Kiko continuaba arremetiendo contra su madre, criticando su rol de “abuela ausente”. Isabel, por su parte, enviaba mensajes velados desde el escenario, modificando letras de sus canciones durante los conciertos. Se trata de una táctica habitual de la tonadillera.

Marzo de 2026: ¿Llega la paz?

Según se ha comentado en los últimos días, Isabel llamó recientemente a su hijo y mantuvieron una conversación muy emotiva en la que la tonadillera le comunicó que estaba atravesando un momento especialmente delicado. “Kiko Rivera se emociona, se queda en shock y asimilando todo lo que le ha contado su madre”, ha asegurado Kike Calleja en ‘Vamos a Ver’. Poco después, Kiko publicó la foto de él de niño con su madre acompañada de un corazón blanco y la canción 'Mi pequeño del alma'.