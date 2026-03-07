Berto González 07 MAR 2026 - 09:00h.

En el último año, Cristina Porta ha estado centrada en su nueva vida en Miami triunfando en Telemundo y como ganadora de un reality, mientras vuelve a estar en el foco mediático tras ser relacionada con Montoya

Montoya y Cristina Porta, pillados juntos: las imágenes que podrían confirmar su relación sentimental

Compartir







Cristina Porta atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera en televisión. La concursante de 'Secret Story' lleva instalada en Miami desde mayo de 2024, donde se ha convertido en uno de los rostros más destacados de Telemundo y en ganadora de 'Top Chef VIP'. A este éxito profesional se suma ahora su regreso a la actualidad del corazón tras ser relacionada sentimentalmente con Montoya, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', después de que ambos fueran fotografiados juntos en Madrid, pero ¿cómo ha sido el último año para Cristina Porta en Miami? Hablamos de un año marcado por cambios, retos y una proyección mediática que no deja de crecer.

PUEDE INTERESARTE Cristina Porta dedica a Montoya unas preciosas palabras tras ser galardonado en los Premios Iris a Personaje del año

Cristina Porta vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras su aparición junto a Montoya en un plan que ha despertado rumores de relación. Ambos fueron vistos en el estadio Metropolitano de Madrid durante el partido que enfrentó al Atlético de Madrid y al Betis. Aunque en sus respectivas redes sociales no se mostraron juntos de forma explícita, las imágenes compartidas evidenciaban que ocupaban la misma zona del estadio.

PUEDE INTERESARTE Cristina Porta habla por primera vez de todas sus cirugías estéticas

El propio Montoya publicó un mensaje de apoyo a su equipo, mientras que Cristina hacía lo mismo, aclarando que, aunque es seguidora del Real Madrid, siente simpatía por el Betis. Tras el encuentro, la periodista compartió imágenes de un picoteo acompañado de vino, dejando entrever que no había acudido sola al partido. La confirmación llegó a través de fotografías tomadas por aficionados, en las que se les veía compartiendo el encuentro en actitud cercana, cariñosa y cómplice.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, dividiéndose entre quienes celebran la posible nueva pareja y quienes cuestionan la autenticidad de su relación. Más allá de las opiniones, lo cierto es que Cristina vuelve a ocupar titulares también por su vida personal, en paralelo a su consolidación profesional en Estados Unidos.

Así es su nueva vida en Miami triunfando en televisión

El último año de Cristina Porta ha estado marcado, sobre todo, por su crecimiento profesional en Miami. La periodista, ya que Cristina está licenciada en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Rovira i Virgili, desarrolló gran parte de su carrera en España, primero en programas de entretenimiento y posteriormente especializándose en periodismo deportivo. Trabajó en espacios como ‘Punto Pelota’ y Real Madrid TV, además de cubrir eventos internacionales como el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, su popularidad se disparó tras su participación en 'Secret Story: La casa de los secretos', lo que la llevó a colaborar en formatos como 'Ya son las ocho' y 'Sálvame', entre otros.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para su carrera, el gran giro llegó en mayo de 2024, cuando anunció su mudanza a Miami para iniciar una nueva etapa en Telemundo. Allí debutó como copresentadora invitada en el programa diario 'La mesa caliente', adaptándose rápidamente al formato y conectando de forma notable con la audiencia latina. Desde que está viviendo en Miami, ha compartido numerosos momentos de su nueva etapa en sus redes sociales donde se muestra con mucho estusiasmo e ilusión, allí combina su trabajo con un estilo de vida marcado por el deporte, el clima tropical y nuevas oportunidades profesionales que no dejan de aparecer en su vida.

Uno de los puntos álgidos de esta nueva etapa de Cristina Porta llegó en octubre del año pasado, cuando se proclamó ganadora de la cuarta edición de 'Top Chef VIP'. La catalana se impuso a los finalistas Salvador Zerboni, Lorena Herrera y Paco Pizaña, alzándose con el trofeo y un premio de 200.000 dólares. Ella misma reconoció que no tenía experiencia previa en cocina, aunque sí se formó antes de participar en el programa. En la final presentó un menú de tres tiempos inspirado en sus raíces españolas, destacando un socarrat con influencias tailandesas como plato principal que le hizo ganar el maletín del concurso. Se convirtió en la primera española en ganar este formato en Estados Unidos.

Así, el último año de Cristina Porta ha sido una fusión de éxito profesional en televisión, reinvención internacional y una posible nueva ilusión sentimental de la mano de Montoya. Desde los platós de Mediaset hasta el prime time de Telemundo, la periodista ha demostrado la capacidad que tiene de adaptación y lo mucho que ha evolucionado profesionalmente.