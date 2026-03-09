Lidia González 09 MAR 2026 - 17:11h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre los trabajos que ha desempeñado hasta la actualidad

Borja Silva se abría en canal poco antes de comenzar su nueva aventura en Honduras y sacaba a la luz episodios sobre su vida de los que no había hablado hasta ahora. Después de sincerarse sobre la muerte de su madre, el concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su desconocido pasado como vendedor ambulante. El creador de contenido ha explicado la situación económica por la que su familia ha pasado y cuenta lo mucho que ha trabajado desde muy joven. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Me he buscado la vida”, aseguraba el influencer antes de contar este momento de su vida por el que pasó. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ afirma que ha “hecho de todo” y cuenta todos los detalles sobre esta peculiar profesión a la que se dedicó: “Me puse a vender camisetas en el paseo marítimo en el centro comercial en el que trabajaba”.

Después de desvelar el motivo real por el que quiere operarse la nariz, el concursante de ‘Supervivientes’ desvela todas las profesiones a las que se ha dedicado hasta la actualidad. Después de haber pasado por numerosos trabajos y haberse formado hasta estar cursando un doble máster, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su carrera profesional actual: “A día de hoy puedo vivir de las redes”.

Borja Silva ha resuelto también una gran incógnita que ha suscitado muchos rumores desde que diese su salto a la fama. El creador de contenido aclara el motivo por el que no le puso el collar a Almudena Porras en ‘La isla de las tentaciones’. Después de haber sido preguntado muchas veces, el concursante de ‘Supervivientes’ cuenta toda la verdad y se sincera sobre su decisión. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!