09 MAR 2026 - 11:36h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la conversación que ha tenido con Nieves Tristán y Andrea Cannel tras ‘Tentaciones Pivé’

Helena Arauz abre las puertas de su impresionante casa familiar

Helena Arauz ha levantado muchas polémicas en las últimas semanas y ha querido actualizar todos los detalles tras los últimos acontecimientos que ha vivido. Después de explicar cómo se encuentra tras su operación de pecho, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre su relación actual con sus excompañeras tras sus enfrentamientos. La influencer se abre en canal y cuenta cómo se siente. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

“No estaba en mis cabales y necesitaba mucho apoyo”, se sincera al explicar los motivos por los que se distanció de ellas. Ahora que ha tenido un cara a cara con Nieves Tristán y con Andrea Cannel para enfrentarse tras todo lo que se han dicho públicamente, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que sucedió entre ellas tras su cara a cara en ‘Tentaciones Privé’. La creadora de contenido cuenta la conversación que tuvieron y explica en qué punto están en la actualidad.

Además de actualizar todos los detalles sobre su situación actual con las que fueran sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’, Helena Arazu ha abierto las puertas de su casa familiar. La creadora de contenido ha recorrido cada una de las plantas de las que dispone y ha mostrado todos los rincones. Pero si hay una cosa que no ha podido evitar enseñar ha sido la sala de cine que tiene en su casa. Muy emocionada por ello, la influencer cuenta todas las características: “Tiene doble altura y está insonorizado”.

Helena Arazu también ha querido compartir con sus seguidores otro de los lugares más importantes de su casa. Por este motivo, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' enseña la oficina en la que trabaja, codo con codo, con su madre. La influencer asegura: "Ahí se creó la empresa con mi madre, con muchas horas de trabajo y de ganas". ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!