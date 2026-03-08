Logo de telecincotelecinco
Carmen Borrego

Sandra Barneda reacciona a las sorprendentes palabras de Carmen Borrego sobre Paola Olmedo: "¿De verdad?"

Sandra Barneda reacciona a las sorprendentes palabras de Carmen Borrego sobre Paola Olmedo: "¿De verdad?"
Carmen Borrego habla con Sandra Barneda en plató sobre Paola Olmedo.. Telecinco.es
En el primer 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda, durante la parte en Mediaset Infinity, algunos de los colaboradores han hecho sus apuestas sobre quién piensan que puede ganar la edición o quién prefieren que lo haga, siendo Carmen Borrego la que más sorprendía con su respuesta.

"Aunque sorprenda voy a decir: 'Paola, ganadora", decía Carmen Borrego, lo que levantaba diferentes reacciones en el plató, entre ellas la de Aurah Ruiz: "¿Así sin empezar? Chaquetera".

"Me parece que el salto estuvo muy bien, que la prueba la hizo muy bien y mientras que no pase nada... a lo mejor dentro de tres días digo: 'Paola a la calle", explicaba la hija de María Teresa Campos.

Y Sandra Barneda le preguntaba por sus palabras: "¿Tanto como ganadora con todos los que hay? ¿De verdad? Que Carmen Borrego diga que apuesta por ella, ¿qué ha ocurrido?" Y la colaboradora no dudaba en explicar sus motivos: "Ella va a trabajar y a ganar un dinero con el que sus hijos, entre los que está mi nieto, estarán mejor, ¿por qué no voy a apostar por esto?"

Lo que hacía reaccionar a la presentadora: "Apuesta por la familia". Palabras que levantaban los aplausos del plató y que conseguían convencer a Marta Peñate: "Qué bonito, Carmen".

