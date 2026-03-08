Patricia Fernández 08 MAR 2026 - 22:15h.

Carmen Borrego explica los motivos por los que quiere que Paola Olmedo gane 'Supervivientes 2026'

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' desvelan sus trucos para los mosquitos y la lluvia al mostrar lo que llevan en sus sacos

Compartir







En el primer 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda, durante la parte en Mediaset Infinity, algunos de los colaboradores han hecho sus apuestas sobre quién piensan que puede ganar la edición o quién prefieren que lo haga, siendo Carmen Borrego la que más sorprendía con su respuesta.

"Aunque sorprenda voy a decir: 'Paola, ganadora", decía Carmen Borrego, lo que levantaba diferentes reacciones en el plató, entre ellas la de Aurah Ruiz: "¿Así sin empezar? Chaquetera".

"Me parece que el salto estuvo muy bien, que la prueba la hizo muy bien y mientras que no pase nada... a lo mejor dentro de tres días digo: 'Paola a la calle", explicaba la hija de María Teresa Campos.

Y Sandra Barneda le preguntaba por sus palabras: "¿Tanto como ganadora con todos los que hay? ¿De verdad? Que Carmen Borrego diga que apuesta por ella, ¿qué ha ocurrido?" Y la colaboradora no dudaba en explicar sus motivos: "Ella va a trabajar y a ganar un dinero con el que sus hijos, entre los que está mi nieto, estarán mejor, ¿por qué no voy a apostar por esto?"

Lo que hacía reaccionar a la presentadora: "Apuesta por la familia". Palabras que levantaban los aplausos del plató y que conseguían convencer a Marta Peñate: "Qué bonito, Carmen".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alexia Rivas se moja sobre ‘Supervivientes 2026’: ¿qué concursantes piensa que darán más juego?