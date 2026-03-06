Lidia González 06 MAR 2026 - 15:55h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles sobre la revisión de su pecho

Helena Arauz se somete a una operación de aumento de pecho y enseña el resultado

Helena Arauz no ha querido que sus seguidores se pierdan ningún detalle de su evolución la intervención a la que se ha sometido. Por ello, después contar el estado de nervios en el que estaba en el quirófano, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza el estado de su pecho tras su operación. La creadora de contenido cuenta cómo se encuentra y desvela lo que piensa del resultado. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

“Me quitan los puntos la semana que viene”, comienza diciendo la influencer y asegura que ya puede hacer “vida normal”. La creadora de contenido se sincera sobre el dolor que siente tras su operación y explica cómo se siente al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido un enfrentamiento con Nieves Tristán, cuenta todos los detalles sobre la revisión que ha tenido: “Sentía que la prótesis se movía mucho”.

Capítulo completo: Helena Arauz se sincera sobre el resultado de su operación de pecho

Helena Arauz no ve el momento de poder quitarse los puntos y ver realmente cómo se encuentra tras la intervención estética a la que se ha sometido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el resultado de su operación de pecho y desvela qué opina al respecto: “Por eso, parece que no tengo”. Además, la creadora de contenido explica qué va a hacer con la ropa que ya no le vale. ¡Dale al play y no te lo pierdas!