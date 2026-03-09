El comunicador y su mujer también convierten en abuelos por primera vez a Carlos Herrera y Mariló Montero

Los detalles de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: invitados, ubicación y el vestido de novia

Alberto Herrera y Blanca Llandres están de enhorabuena. El periodista ha anunciado en directo este lunes, 9 de marzo, una de las noticias más importantes de su vida: el nacimiento de su primer hijo junto a su mujer.

El locutor ha acudido a su programa en Herrera en COPE para confirmar que el bebé llegó al mundo el pasado sábado, 7 de marzo, apenas dos días después del parto.

"Me despedí de usted diciéndole que si no me escuchaba hoy por aquí, lunes, sería por una buena noticia", ha comenzado el comunicador.

"Llevo todo el fin de semana pensando en que si la vida tiene un sentido, la gran pregunta no es solo por qué estamos aquí ni para qué, sino qué dejamos cuando nos vamos", ha continuado el hijo del comunicador Carlos Herrera.

Los detalles del parto y el nombre del bebé

Con evidente emoción, el periodista ha confirmado que él y su mujer ya habían dado la bienvenida a su primer hijo, un niño al que han llamado Marcos Herrera Llandres. "Hoy soy el padre más feliz del mundo. Ojalá Marcos mire a la vida con los ojos de su madre", ha confesado.

Herrera, que ha revelado que la paternidad era "el gran sueño de mi vida", ha descrito el nacimiento de su primogénito como un "milagro", al que asistió "en primera persona" el pasado sábado en Sevilla, tan solo unos días después de que el periodista dejara entrever que la llegada del pequeño estaba muy cerca, advirtiendo la semana pasada que si este lunes no aparecía en el programa sería "por una buena noticia".

Y ha añadido: "Es el acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer", dedicando unas palabras a su esposa: "Es la cosa más grande que me ha pasado y que me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale".

Asimismo, ha indicado que el recién nacido pesó 3 kilos 235 gramos y llegó al mundo en un parto de poco más de cuatro horas. "Es un niño sano, hermoso, es un muñeco".

Por su parte, Carlos Herrera, ha aseverado que está feliz de la buena nueva y que le enseña "la foto de mi nieto a todo el mundo, como corresponde".

El embarazo y la boda

Fue en septiembre de 2025 cuando Herrera y Llandres anunciaron que estaban esperando su primer hijo. La psicóloga compartió entonces una fotografía de la ecografía acompañada del siguiente mensaje: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

La pareja selló su historia de amor el pasado 18 de octubre con una boda celebrada en la iglesia de Santo Domingo, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La ceremonia reunió a numerosas caras conocidas del mundo de la comunicación y del entorno social andaluz.

Entre los asistentes destacaron familiares y amigos cercanos, así como figuras del periodismo. La periodista Mariló Montero, madre del novio, ejerció de madrina en un enlace que fue uno de los acontecimientos sociales más comentados del otoño. Tampoco podía faltar Rocío Crusset, hermana del periodista.

Ahora, la llegada del bebé también convierte en abuelos por primera vez a Carlos Herrera y Mariló Montero, un acontecimiento muy esperado por ambas familias.