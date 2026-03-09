Redacción Andalucía 09 MAR 2026 - 11:38h.

Un hombre de 70 años fallece en Sevilla después de que su cáncer de garganta fuera diagnosticado en fase terminal e inoperable

La familia emprende acciones penales tras una espera de dos horas para una ambulancia el día de su muerte en el Hospital Virgen del Rocío

Compartir







SevillaLa sanidad pública andaluza se enfrenta a una nueva denuncia por presunta negligencia sanitaria tras el fallecimiento de un paciente de 70 años en Sevilla. El caso, que ya está en manos de la justicia, describe un calvario de cuatro años en los que el hombre acudió de forma reiterada a distintos centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según la denuncia presentada por el despacho Sires Abogados, el paciente refería malestar persistente, pérdida de peso y dolores constantes desde noviembre de 2020, sin que se le realizaran las pruebas complementarias necesarias para descartar un proceso oncológico.

PUEDE INTERESARTE Muere David Morales, exmilitar jerezano acusado de espiar al fundador de Wikileaks Julian Assange

El diagnóstico definitivo no llegó hasta noviembre de 2024, cuatro años después de las primeras consultas. Para entonces, la noticia fue devastadora para el paciente y la familia. Padecía un cáncer de garganta en estado tan avanzado y con tal nivel de metástasis que ya resultaba inoperable. Lo que durante años se trató como una dolencia menor o inespecífica se había convertido, por un presunto retraso diagnóstico, en una enfermedad terminal que impedía cualquier tratamiento curativo.

Una espera de dos horas para la ambulancia

El trágico desenlace tuvo lugar el pasado 4 de febrero de 2026. El paciente, que ya se encontraba bajo cuidados paliativos debido a la irreversibilidad de su situación, sufrió una crisis crítica en su domicilio. Ante la gravedad del estado de salud del hombre, su familia solicitó de manera urgente una ambulancia para su traslado hospitalario. Sin embargo, según el relato de los denunciantes, el vehículo sanitario tardó aproximadamente dos horas en llegar al lugar.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven de 24 años al colisionar una moto y un coche en Málaga capital

Durante ese lapso de tiempo, el paciente no recibió la asistencia médica especializada que requería su situación de emergencia. Finalmente, tras ingresar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el hombre falleció. La familia estudia ahora la interposición de acciones penales por posibles delitos de homicidio imprudente por omisión, omisión del deber de prestar servicios sanitarios y dejación de funciones del servicio público. "Pedimos una investigación para depurar responsabilidades y evitar que más familias pasen por lo mismo", subraya el letrado José Antonio Sires, quien recalca que toda persona tiene derecho a una atención "digna y oportuna".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un posible "patrón de fallos" en el sistema

El abogado de la familia denuncia lo que considera un posible patrón de fallos estructurales que estarían poniendo en riesgo la vida de los pacientes, especialmente en los procesos de diagnóstico de patologías graves. La defensa sostiene que, más allá del resultado clínico asociado a una enfermedad avanzada, el sistema falló tanto en la detección inicial como en la respuesta ante la emergencia final.

La situación guarda similitudes con otro caso denunciado recientemente en la capital hispalense por el mismo bufete. Hace apenas unas semanas, trascendía la historia de otro paciente sevillano que falleció tras tres años acudiendo a centros del SAS con dolores lumbares que resultaron ser un cáncer de colon no detectado a tiempo. En aquel caso, al igual que en el actual, la familia denunció que solo se le pautaron analgésicos en lugar de realizar las pruebas de imagen que habrían revelado el tumor en una fase tratable.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Servicio Andaluz de Salud deberá ahora responder ante los tribunales por estas acusaciones de negligencia. Mientras tanto, la familia del fallecido busca justicia para un hombre que, según denuncian, pasó sus últimos cuatro años buscando una respuesta médica que llegó demasiado tarde.