Carmen Borrego se mojó sobre la participación de su exnuera, Paola Olmedo, en 'Supervivientes 2026'. "Aunque sorprenda voy a decir: 'Paola, ganadora", lanzó sorprendiendo a todos. Más tarde, detalló los motivos por los que dijo tales declaraciones. "Ella va a trabajar y a ganar un dinero con el que sus hijos, entre los que está mi nieto, estarán mejor, ¿por qué no voy a apostar por esto?", aclara.

Ahora, José María Almoguera ha reaccionado en 'El tiempo justo' a las palabras que compartió su madre. Antes, Joaquín Prat también se mojaba sobre lo mismo. "A ver, creo que tu madre quiere que Paola se quede el mayor tiempo posible e incluso que gane el concurso para pagarte la lana que te debe", dice.

Almoguera: "Cualquier beneficio que vaya para Paola va para mi hijo"

Almoguera explica que su primera reacción pasó por el asombro. "Al principio no entendí la defensa", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Luego cuando lo explicó lo entendí perfectamente, porque cualquier beneficio que vaya para Paola va para mi hijo. Lo entiendo y lo apoyo", aclara en directo.

A José María Almoguera también le han preguntado por los "puntos fuertes" de Olmedo en Honduras. Su exmarido ha sido claro. "Físicamente entrena mucho, es deportista. Miedo no le tiene a nada, al agua. Es de mecha corta", adelanta.

Además, el padre del hijo que tienen en común se atreve a decir que Paola Olmedo "va a protagonizar momentos de tensión".