El mensaje de Lara Tronti a Hugo Pérez tras la dura pérdida de su compañera de vida, Rubia

Natalia Sette 09 MAR 2026 - 18:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le mando todo su apoyo a su novio tras su dura pérdida

Lara Tronti revela los nombres que ha escogido para su nuevo bebé en común con Hugo Pérez

Compartir







Hugo Pérez atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida tras comunicar públicamente la muerte de Rubia , su inseparable cabra y compañera durante más de una década. El gallego, que se hizo conocido por su paso por ‘Gran Hermano', compartió un emotivo vídeo en el que se despide del animal entre lágrimas y Lara Tronti le manda un mensaje.

Rubia no era una mascota cualquiera. Para muchos seguidores del programa, su historia forma parte de uno de los recuerdos más entrañables de la televisión. En 2014, Hugo llegó al casting de ‘Gran Hermano' acompañado de su cabra, dejando una imagen que con el paso de los años se convirtió en una de las más recordadas del formato.

PUEDE INTERESARTE Lara Tronti y Hugo Pérez desvelan felices el sexo y el nombre de su segundo bebé

Por eso, cuando el gallego anunció en redes sociales que Rubia había fallecido tras casi catorce años a su lado, la reacción de sus seguidores y de muchos rostros conocidos fue inmediata. En el vídeo que publicó, se puede ver a Hugo abrazando al animal mientras le dedica sus últimas palabras, visiblemente roto por la despedida.

PUEDE INTERESARTE Dulceida y compañeras de ‘LIDLT’ felicitan a Lara Tronti y Hugo Pérez tras anunciar que serán padres por segunda vez

Entre las personas que no tardaron en reaccionar se encuentra su pareja, Lara Tronti. La joven, que mantiene una relación con Hugo desde hace diez años, quiso acompañarlo públicamente en este momento tan difícil. En los comentarios de la publicación dejó un mensaje sencillo pero muy significativo: varias caritas tristes y corazones con vendas, reflejando el dolor que también siente por la pérdida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Muchos usuarios comenzaron a responder directamente al comentario de Lara para enviarle también mensajes de ánimo, conscientes de que Rubia había formado parte de la vida de ambos durante todos estos años.

Junto a los mensajes de los seguidores, varios compañeros de realities también quisieron mostrar su apoyo a Hugo públicamente. Sofía Suescun comentó con cariño: “Ayyy qué conexión más bonita. Muchísimo ánimo”. También le dedicó unas palabras Manuel González, con quien coincidió en 'La isla de las tentaciones': “Lo siento muchísimo hermano pisha!! Sé lo importante que ha sido Rubi en tu vida!! Eres un corazón con patas!!”. Mientras que Diego Pérez añadió: “Mucho ánimo, sabía muy bien cómo querías a la Rubi”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por su parte, Juanma Furio, que conoció personalmente a Rubia durante la etapa de Hugo en 'Gran Hermano', escribió: “Ánimo, te queremos Huguito”. Otros rostros conocidos como Yoli Claramonte también se sumaron a las condolencias: “Aiiiii Rubiiii qué lástima! La queremos Hugo, ánimo!”.

Con esta despedida, Hugo Pérez dice adiós a una compañera que formó parte de su vida durante más de una década y que, sin duda, dejó una huella imborrable tanto en él como en quienes siguieron su historia desde el principio