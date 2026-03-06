Muere la cabra de Hugo Pérez: su desgarrador vídeo de despedida

Lorena Romera 06 MAR 2026 - 17:06h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' llora desconsoladamente al despedirse de su cabra, que ha fallecido

Lara Tronti y Hugo Pérez desvelan el sexo y el nombre de su segundo bebé

Compartir







Hugo Pérez Cabaleiro atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. El gallego, conocido por su paso por 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones', ha comunicado a través de su perfil de Instagram la muerte de Rubia, su cabra. Más que una mascota, para él era su fiel compañera de vida.

La historia de Hugo y Rubia es, probablemente, una de las más recordadas de la historia de 'Gran Hermano'. En 2014, un jovencísimo Hugo Pérez se presentaba ante nuestras pantallas acompañado de su inseparable cabra. Aquella imagen del gallego, caminando por los pasillos de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra forma parte del imaginario colectivo.

PUEDE INTERESARTE Hugo Pérez y Lara Tronti revelan los nombres que han escogido para el bebé en camino

Tal era la conexión de Hugo Pérez y Rubia, que la audiencia no tardó en cogerle un cariño muy especial al animal. Por eso, ahora que el exconcursante de 'Gran Hermano' ha comunicado en redes su fallecimiento, son muchos los que lamentan esta triste pérdida.

PUEDE INTERESARTE Compañeras de 'LIDLT' felicitan a Lara Tronti y Hugo Pérez tras anunciar que serán padres por segunda vez

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lara Tronti -con quien es padre de un hijo y lo será de otro que está en camino- ha compartido un desgarrador vídeo en el que le vemos llorando desconsoladamente, abrazado a su cabra mientras se despide antes de su marcha.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Te voy a echar mucho de menos", le dice, mientras le acaricia con profunda ternura. "Quiero que sepas que fuiste la mejor mascota que uno puede tener... y la mejor compañía. Te voy a querer siempre, cariño", se despide el gallego en este vídeo, el último junto a Rubia, que le ha dejado al poco de cumplir 12 años.

"Es duro ver como algo que forma parte de ti se va apagando lentamente, pero también es bonito recordar todo lo que fuimos juntos y tantos momentos bonitos a tu lad. Te voy a echar tanto de menos, mi Rubiña. Puedes estar tranquila, porque nunca te voy a olvidar. Descansa en paz", ha escrito en esta publicación el exconcursante de 'Gran Hermano'. Unas palabras en forma de último adiós a su cabra, su fiel compañera de vida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque reconoce que están siendo momentos muy duros y que no puede evitar romperse, es consciente de que "la vida es así" y que hay que seguir para adelante. "Duele, y mucho, pero sé que te fuiste sin dolor y con todo el cariño del mundo. Dale besos a la abuela de mi parte y dile que todos los días pienso en ella. A partir de ahora, en vosotras", se ha despedido Hugo Pérez de Rubia, cuya muerte le ha dejado completamente desolado.