Lidia González 09 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre el complicado proceso de vender su casa

Patri Pérez y Lester Duque desvelan los duros comentarios que han recibido sobre su hijo Río

Patri Pérez llevaba mucho tiempo querer compartir esta noticia con sus seguidores y, por fin, puede hacerlo. Después de mostrar su dura realidad como madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia que ha vendido su casa en común con Lester Duque. La influencer ha contado todos los detalles de este importante paso que ha dado y habla de sus planes de futuro. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Aunque en el momento en el que empezó toda esta gestión no estaba con el padre de sus hijos, la situación ha cambiado completamente ya que se encuentran en un buen momento en su relación. “Estoy muy feliz y muy contenta”, confiesa la creadora de contenido. La influencer ha pasado por algunas fases complicadas durante en este proceso en el que pensaba que no iba a conseguirlo nunca: “Se torció la cosa”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado manteniendo en secreto esta importante decisión que ha tomado junto a Lester Duque, pero ha llegado el momento de contar todos los detalles al respecto. Por este motivo, la creadora de contenido, que ha aclarado el motivo por el que sus hijos tienen los ojos azules, desvela por cuánto dinero la ha vendido y la razón por la que ha tomado esta decisión.

Patri Pérez habla sobre su futuro tras vender su casa

Sin ninguna duda, una de las primeras preguntas que ha querido resolver Patri Pérez ha sido qué es lo que va a pasar después de dar este importante paso que tantas ganas tenía de dar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su futuro tras vender su casa y se sincera sobre lo que piensa al respecto.

Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad muy emocionada por poder compartir que ha conseguido vender su casa con Lester Duque. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha contado todos los detalles de este proceso y se sincera sobre los complicados momentos que ha vivido hasta conseguirlo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado en Mediaset Infintiy!