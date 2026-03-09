Estela Grande utiliza la luz roja con sus hijos: beneficios de este hábito

Natalia Sette 09 MAR 2026 - 16:41h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' explica los hábitos de descanso que ha implementado desde que es madre

Estela Grande continúa compartiendo con sus seguidores los detalles de su maternidad y los hábitos que ha incorporado en casa para cuidar el descanso de sus bebés. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP', que recientemente hablaba de los problemas digestivos de sus hijos , responde a las dudas de sus seguidores y enseña cómo utiliza la luz roja con sus hijos.

Acostumbrada a recomendar cosas que les vienen bien a sus pequeños , una usuaria le preguntó directamente a través de Instagram por la luz roja: “De noche cuando les toca la toma o los cambias, ¿lo haces con luz roja?”. La influencer no ha dudado en responder y explicar cómo organiza la iluminación en casa cuando cae la noche.

“Claro que sí, en cuanto cae el sol en casa no se enciende otra luz que no sea la roja”, ha explicado Estela con total naturalidad. Según cuenta, este tipo de iluminación forma parte de su rutina nocturna para evitar estimular demasiado a sus bebés cuando se despiertan durante la noche.

La expareja de Diego Matamoros ha detallado que, además de la luz principal, también utiliza pequeñas lámparas con una intensidad aún menor para los momentos de las tomas o los cambios de pañal. “Por la noche tengo varias lamparitas aún más tenues de luz roja para que haya la menor estimulación posible”, ha añadido.

Este tipo de práctica cada vez es más común entre padres y especialistas en sueño infantil. Según explican los expertos, la luz roja puede ser una buena opción durante la noche porque tiene un impacto mucho menor en el organismo que otras tonalidades de luz.

A diferencia de la luz azul, presente en muchos dispositivos electrónicos y en algunas bombillas convencionales, la luz roja apenas interfiere en la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo de sueño. Esto permite que el cuerpo mantenga las señales naturales que indican que es momento de descansar.

Diversas investigaciones científicas han señalado que la luz roja resulta menos disruptiva para los ritmos circadianos, el reloj biológico que regula funciones como el sueño, la vigilia o la temperatura corporal. De hecho, algunos estudios también apuntan a que este tipo de iluminación puede ayudar a mejorar la calidad del descanso cuando se utiliza antes de dormir.

En el caso de los bebés, muchos especialistas recomiendan evitar luces intensas durante las tomas nocturnas o los cambios de pañal, ya que una iluminación fuerte puede activar demasiado al niño y dificultar que vuelva a dormirse. Por este motivo, opciones como la luz roja o las luces muy tenues se han convertido en una alternativa habitual en muchas rutinas nocturnas familiares.

Con este tip y muchos otros que comparte Estela Grande, la influencer pretende ayudar a otras mamás que están pasando por lo mismo que ella. Sus seguidores agradecen siempre su transparencia y cercanía con los temas de la maternidad.