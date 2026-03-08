Natalia Sette 08 MAR 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' enseña el tipo de leche que beben en su casa y genera muchos opiniones contradictorias

Estela Grande explica el método de lactancia que utiliza con sus dos hijos

Compartir







Estela Grande ha compartido un hábito alimenticio que ha generado un intenso debate entre sus seguidores. La influencer ha compartido en sus stories el tipo de leche que consume en casa junto a su pareja y las reacciones negativas no han tardado en llegar. La exconcursante de ‘GH VIP’ habla claro sobre los beneficios de la leche cruda.

Todo comenzó cuando Estela subió una fotografía mostrando cómo se preparaban el café ella y su chico. En la imagen puso que su pareja, el futbolista Juan Iglesias, lo tomaba con leche cruda, algo que despertó la curiosidad de muchos seguidores. Algunos comenzaron a preguntarle si realmente era leche cruda de vaca, ya que aseguraban que nunca la habían visto en supermercados.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande lleva a sus hijos a un spa para bebés: precio y beneficios

Ante las dudas, la creadora de contenido decidió aclararlo directamente en vídeo. “Es leche cruda de vaca, si no sabes los beneficios ahora te los digo”, ha explicado mientras enseñaba el envase donde se podía leer claramente “leche cruda de vaca”.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande explica su diagnóstico tras acudir a urgencias después dar a luz a sus bebés

Para reforzar su explicación, Estela compartió también un vídeo de un lechero hablando sobre este tipo de producto y sus propiedades. “La leche cruda es vida, eso es lo principal”, ha asegurado en el clip. “La leche cruda está completamente viva, todas las bacterias están íntegras, todas las proteínas, las enzimas…”, ha continuado explicando.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En el mismo vídeo, el profesional defiende que el proceso de pasteurización altera algunas propiedades del alimento. “En la leche pasteurizada, al aumentar la temperatura hay algunas sustancias como el calcio que se convierte en inasimilables para nosotros”, ha afirmaso. Además, señala que la clave está en la procedencia del producto: “Tenemos confianza en que nuestros animales son de buena calidad”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Estela también quiso aclarar un detalle importante para evitar confusiones entre sus seguidores. “Obviamente embarazadas no podéis tomarla durante el embarazo, después sí”, ha explicado la influencer en sus stories.

Por otro lado, el consumo de leche cruda también genera debate entre especialistas. Este tipo de leche no ha sido sometido al proceso de pasteurización, un tratamiento térmico que elimina microorganismos potencialmente peligrosos. Por este motivo, las autoridades sanitarias advierten de que puede contener bacterias como Salmonella, E. coli, Listeria o Campylobacter, que pueden provocar infecciones gastrointestinales con síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolores abdominales.

A pesar de la polémica, Estela ha querido compartir su experiencia con total naturalidad, como suele hacer con muchos aspectos de su vida cotidiana. A su chico le viene muy bien esa leche y es por ello que ha querido hablar de ella. Ella por su parte se ha quitado la lactosa por un tiempo debido a que sus hijos podrían tener intolerancia a la proteína de la vaca.